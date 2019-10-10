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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев

10:44 10.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПограничный переход "Насиб" на сирийско-иорданской границе
Пограничный переход Насиб на сирийско-иорданской границе
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Более 300 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще свыше 900 беженцев прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратился 1 231 беженец, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 322 человека (женщин – 97, детей – 164), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 909 человек (женщин – 273, детей – 464)", - говорится в бюллетене.
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Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вернулся 21 беженец.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в Эль-Харра, Джасим (провинция Дераа) и Дума (провинция Дамаск). За сутки специалисты разминировали 2,3 гектара территории, обнаружено и уничтожено 38 взрывоопасных предметов (ВОП).
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