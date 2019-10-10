В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Более 300 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще свыше 900 беженцев прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратился 1 231 беженец, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 322 человека (женщин – 97, детей – 164), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 909 человек (женщин – 273, детей – 464)", - говорится в бюллетене.

Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вернулся 21 беженец.