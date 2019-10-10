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РИА Новости

Россиян предупредили о забастовках железнодорожников в Республике Корея

10:39 10.10.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российский МИД предупредил соотечественников о забастовках сотрудников железнодорожного транспорта в Республике Корея 11-13 октября и изменениях в расписании поездов в стране.
"Республика Корея – 11-13 октября запланирована 72-часовая забастовка железнодорожников; изменения в расписании поездов", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.
Кроме того, по данным ведомства, в нескольких городах Боливии - Ла-Пасе, Кочабамбе и Тарихе - 10 октября ожидаются манифестации, в связи с чем будут введены повышенные меры безопасности и ограничено движение транспорта.
Также 10 октября в 9.00 по местному времени (10.00 мск) в городе Претория в ЮАР у здания посольства США запланирована манифестация правозащитных организаций, из-за чего ожидаются повышенные меры безопасности и перекрытие дорог.
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