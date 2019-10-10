Россиян предупредили о забастовках железнодорожников в Республике Корея

Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российский МИД предупредил соотечественников о забастовках сотрудников железнодорожного транспорта в Республике Корея 11-13 октября и изменениях в расписании поездов в стране.

"Республика Корея – 11-13 октября запланирована 72-часовая забастовка железнодорожников; изменения в расписании поездов", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter

Кроме того, по данным ведомства, в нескольких городах Боливии - Ла-Пасе, Кочабамбе и Тарихе - 10 октября ожидаются манифестации, в связи с чем будут введены повышенные меры безопасности и ограничено движение транспорта.