В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 21 нарушения, Турция - 19, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксирован 21 факт открытия огня в провинциях: Латакия – семь, Алеппо – шесть, Идлиб – пять, Хама – три. Турецкой частью представительства зафиксировано 19 фактов открытия огня в провинциях: Хама – девять, Идлиб – пять, Латакия – пять", - говорится в бюллетене.
В течение суток Центром по примирению проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Хербет-Тин-Навар провинции Хомс, было выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,475 тонны.