В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксирован 21 факт открытия огня в провинциях: Латакия – семь, Алеппо – шесть, Идлиб – пять, Хама – три. Турецкой частью представительства зафиксировано 19 фактов открытия огня в провинциях: Хама – девять, Идлиб – пять, Латакия – пять", - говорится в бюллетене.