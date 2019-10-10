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РИА Новости
Война в Сирии

В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

10:29 10.10.2019
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© РИА НовостиАрмия САР взяла под контроль турецкий наблюдательный пункт в провинции Хама
Армия САР взяла под контроль турецкий наблюдательный пункт в провинции Хама
© РИА Новости
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 21 нарушения, Турция - 19, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксирован 21 факт открытия огня в провинциях: Латакия – семь, Алеппо – шесть, Идлиб – пять, Хама – три. Турецкой частью представительства зафиксировано 19 фактов открытия огня в провинциях: Хама – девять, Идлиб – пять, Латакия – пять", - говорится в бюллетене.
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