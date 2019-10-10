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РИА Новости

В Волгоградской области разыскивают двух детей, ушедших гулять в лес

10:14 10.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкОсенний лес
Осенний лес
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Осенний лес. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 10 окт - РИА Новости. Братья 10 и 12 лет из приемной семьи ушли гулять в лес в среду в Камышинском районе Волгоградской области и не вернулись домой, их поисками занимаются сотрудники полиции и следственного отдела, сообщает пресс-службу СУ СКР по региону.
По данным ведомства, утром в четверг в полицию обратилась жительница села Воднобуерачное Камышинского района, она сообщила, что накануне двое ее приемных детей 10 и 12 лет ушли гулять и до сих пор не вернулись домой.
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"По предварительным данным, последний раз братьев видели около 16 часов 9 октября 2019 года - с ведром и лопатой они направлялись в сторону леса. Всю ночь родственники, друзья семьи и односельчане пытались самостоятельно отыскать детей, но положительных результатов это не принесло", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что на данный момент в поиске детей участвуют сотрудники полиции и территориального следственного отдела, также на место выехали следователи-криминалисты из областного главка СК. Как сообщает ведомство, приемная семья, где воспитываются мальчики, характеризуется положительно.
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