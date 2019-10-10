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РИА Новости

В Эквадоре почти 450 человек пострадали в ходе протестов

09:39 10.10.2019
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© REUTERS / Ivan Alvarado Силы безопасности Эквадора во время акции протеста у здания Национального собрания в Кито
Силы безопасности Эквадора во время акции протеста у здания Национального собрания в Кито
© REUTERS / Ivan Alvarado
Силы безопасности Эквадора во время акции протеста у здания Национального собрания в Кито
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Почти 450 человек, включая полицейских, пострадали в ходе протестов в Эквадоре, сообщает издание Comercio со ссылкой на заявление главы МВД страны Марии Паулы Ромо.
Как заявила Ромо на пресс-конференции в среду, в ходе начавшихся несколько дней назад манифестаций пострадали в общей сложности 86 полицейских. Большая часть приходится на беспорядки, произошедшие в столице страны городе Кито. Помимо этого, еще 360 человек обратились за медицинской помощью. При этом отмечается, что у большинства наблюдались проблемы с дыханием.
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Министр заверила, что погибших в результате столкновений с полицией нет. Она добавила, что по данным на вечер вторника количество задержанных составляло 714 человек, при этом некоторые из них уже были освобождены.
Ранее помощник президента страны Хуан Себастьян Ролдан сообщил в Twitter о 700 задержанных.
В начале октября в Эквадоре начались манифестации граждан, недовольных экономическими реформами правительства. К транспортным присоединились другие общественные организации, объявлена бессрочная мобилизация представителей коренных народов с целью протеста против экономической политики правительства.
Президент Эквадора объявил режим чрезвычайного положения в связи с протестами и перенес штаб-квартиру правительства из Кито в крупнейший город Гуаякиль на западе страны.
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