Суд в Бангладеш выпустил ордер на арест нобелевского лауреата Юнуса

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Суд по трудовым спорам в Дакке выпустил ордер на арест известного бангладешского экономиста, нобелевского лауреата Мухаммада Юнуса по делу о незаконном увольнении трех сотрудников возглавляемой им компании, сообщает Суд по трудовым спорам в Дакке выпустил ордер на арест известного бангладешского экономиста, нобелевского лауреата Мухаммада Юнуса по делу о незаконном увольнении трех сотрудников возглавляемой им компании, сообщает газета Dhaka Tribune.

В июле текущего года три сотрудника компании Grameen Communications подали в суд жалобу в отношении президента фирмы Мухаммада Юнуса, управляющего директора Назнина Султаны и заместителя главного управляющего Хандакера Абу Абудина, обвинив представителей руководства в незаконном увольнении из-за создания профсоюза. Ответчикам нужно было предстать перед судом 8 октября.

"Доктор (экономики) Юнус не явился в назначенное время, поэтому суд выпустил ордер на его арест", - заявил представитель суда Нуруззаман. По его словам, адвокат экономиста проинформировал суд, что его клиент находится за границей и предстанет перед судом, когда вернется в Бангладеш. Двух других фигурантов дела суд отпустил под залог.

Юнус считается одним из "отцов" микрокредитования. В 1976 году он начал практику выдачи небольших банковских кредитов без залога беднякам, которые таким образом могли бы начать небольшое самостоятельное дело. В 2006 году Юнус и руководимый им банк Grameen стали лауреатами Нобелевской премии мира за усилия по созданию основ для социального и экономического развития и "новаторскую практику микрокредитования".