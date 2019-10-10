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РИА Новости

Москвичи выберут имя детенышу альпака, родившемуся на "Городской ферме"

08:19 10.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАльпака в Московском зоопарке
Альпака в Московском зоопарке
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Жители столицы смогут выбрать имя первому детенышу альпака, родившемуся на "Городской ферме", расположенной в "Парке ремесел" на ВДНХ, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"От матери малышка унаследовала покладистый характер, а от отца - густую кудрявую шерсть темного окраса. Дело осталось за малым - выбрать имя. И в этом мы рассчитываем на помощь неравнодушных горожан", - приводятся на сайте слова пресс-службы ВДНХ.
Имена для новорожденного альпака москвичи могут предложить на официальных страницах ВДНХ в Instagram, Facebook и ВКонтакте с 10 по 18 октября. Организаторы выберут самый красивый и необычный вариант.
Добавляется, что победитель получит сертификат на посещение "Городской фермы" номиналом 1500 рублей.
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Увидеть детеныша альпака жители и гости столицы смогут на "Городской ферме" со вторника по воскресенье после полудня - в это время все семейство выходит прогуляться по территории вольера.
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