Москвичи выберут имя детенышу альпака, родившемуся на "Городской ферме"

"От матери малышка унаследовала покладистый характер, а от отца - густую кудрявую шерсть темного окраса. Дело осталось за малым - выбрать имя. И в этом мы рассчитываем на помощь неравнодушных горожан", - приводятся на сайте слова пресс-службы ВДНХ.