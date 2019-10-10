Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Москвичей в четверг ожидает облачная погода с дождями и температурой не выше 11 градусов тепла, атмосферное давление будет ниже нормы - 744 миллиметра ртутного столба, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Сегодня у нас облачная погода, временами дождь. Начало дождя мы ждем где-то после 12 часов. Температура воздуха в Москве составит плюс 9-11 градусов тепла, по области - плюс 6-11", - сообщила Позднякова.
Синоптик отметила, что накануне в Москве выпало около 4 миллиметров осадков, в четверг ожидается больше 4 миллиметров.
Позднякова добавила, что атмосферное давление в Москве остается ниже нормы - 744 миллиметра ртутного столба. Ветер - юго-западный 3-8 метров в секунду.
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