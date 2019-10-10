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РИА Новости

Новосибирский зоопарк первым в России приобрел самых маленьких кошек в Азии

07:57 10.10.2019 (обновлено: 08:14 10.10.2019)
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© РИА Новости / Валерий Титиевский / Перейти в фотобанкНовосибирский зоопарк
Новосибирский зоопарк
© РИА Новости / Валерий Титиевский
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 10 окт – РИА Новости. Пара самых маленьких кошек Азии - рубигинозов (ржавые кошки) впервые появилась в России, они представлены в зоопарке Новосибирска, сообщает пресс-служба парка животных.
По ее данным, кроме ржавых кошек в зоопарк доставили самку фоссы, самку желтощекого гиббона и других животных. Пара, так же как и самка фоссы, прибыла в Новосибирский зоопарк из Великобритании. Ржавая кошка – самая маленькая дикая кошка Азии. Вес взрослой особи не превышает 1,5-1,6 килограмма. Обитает в Индии и на Шри-Ланке. Уязвимый вид.
В зоопарках России этих кошек нет и никогда не было, отмечает пресс-служба.
"Наш зоопарк сейчас единственный в России, где представлены ржавые кошки. Мы тщательно готовились к их получению. Они довольно сложны в содержании, пугливы. Но зоопарк постарался создать для них все условия... У посетителей уже есть возможность посмотреть на грациозных маленьких хищников, их разместили в павильоне "Ночной мир", - цитирует пресс-служба директора зоопарка Андрея Шило.
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По данным зоопарка, из Каунасского зоопарка (Литва) получили двух самок мунтжаков - небольших оленей, живущих в восточной и южной Азии. В настоящее время идут переговоры по получению самца.
Из зоопарка словацкого города Бойнице в Новосибирск доставлена самка желтощекого гиббона. Самец был получен ранее из зоопарка Йиглавы.
Еще из Чехии прибыла пара тупайя.
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НовосибирскРоссияОбщество
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