Боевики не дают мирным жителям выходить через КПП "Абу-эд-Духур" в Алеппо

ДАМАСК, 10 окт - РИА Новости. Спустя месяц после повторного открытия пункта пропуска "Абу-эд-Духур" в сирийской провинции Алеппо через него не прошел ни один человек, боевики препятствуют выходу мирных граждан через КПП, сообщил журналистам бригадный генерал сирийской армии Набиль Абдулла.

"Бандформирования препятствуют выходу наших сограждан, не гнушаясь и грубой силой. Они заминировали проход со стороны провинции Идлиб, обстреливают его из артиллерии. Недавно на той стороне погибли пять мирных жителей, которые пытались приблизиться к пункту пропуска. За месяц через "Абу-эд-Духур" не прошел ни один человек. Террористы используют наших сограждан как живой щит", - сказал генерал, руководящий операцией по выводу беженцев через гуманитарный коридор.

При этом, как добавил генерал, пункт продолжает работать и круглосуточно готов к приему большого количества людей.

"Я говорю нашим братьям в Идлибе: мы ждем вас здесь, на освобожденной земле Сирии. Сюда (на пункт пропуска - ред.) направлены автобусы, здесь развернут медицинский пункт, дежурят врачи и машины скорой помощи. Для обеспечения порядка тут находятся российские военные полицейские. Готовы к работе и наши саперы - они будут проверять автомобили на наличие взрывоопасных предметов", - сказал представитель сирийской армии.

Пункт пропуска "Абу-эд-Духур" в идлибской зоне деэскалации был открыт 13 сентября после продолжительного перерыва - ранее он работал с марта по декабрь 2018 года, тогда посредниками выступили старейшины окрестных деревень. По данным российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, с 4 марта 2018 года идлибскую зону деэскалации покинули почти 45 тысяч человек. Повторное открытие состоялось по инициативе ЦПВС в тесном взаимодействии с сирийской стороной.

Отсутствие сообщения между районами, подконтрольными правительству, с одной стороны, и бандформированиям - с другой, стало трагедией для многих тысяч сирийцев. Старейшины местных племен рассказывают, что почти в каждой семье на той стороне остались родственники и прямое общение с ними на данный момент невозможно.

"Мы установили связь с нашими родственниками на той стороне и подготовились встречать их на "Абу-эд-Духуре". Но боевики время от времени проводят обстрелы, а несколько человек вообще расстреляли. Их пропаганда утверждает, что люди не хотят покидать эти территории и что их никто не удерживает насильно. Они говорят, что никакого гуманитарного коридора нет", - сказал старейшина племени эль-бушейх Абдулла Дандали.