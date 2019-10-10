НАСА на сутки отложило воздушный запуск зонда ICON из-за погодных условий

ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Запуск зонда для исследования ионосферы Земли ICON (Ionospheric Connection Explorer) отложен на сутки из-за погодных условий, сообщило НАСА.

Воздушный запуск исследовательского космического аппарата на принадлежащей Northrop Grumman ракете-носителе Pegasus XL должен был состояться в 4.30 мск в четверг.

"Из-за погодных условий НАСА и Northrop Grumman приняли решение перенести запуск Pegasus XL с ICON на 24 часа, старт состоится 10 октября в 21.30 (4.30 мск 11 октября)", - сообщило ведомство на своем сайте.

Старт самолета Stargazer L-1011, на котором в воздух поднимается ракета-носитель Pegasus XL, намечен на 3.32 мск пятницы.

Запуск ICON должен был состояться еще в 2017 году, но трижды откладывался из-за технических проблем Pegasus XL.