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РИА Новости

НАСА на сутки отложило воздушный запуск зонда ICON из-за погодных условий

04:49 10.10.2019 (обновлено: 05:36 10.10.2019)
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© AFP Photo/Stan Honda Здание вертикальной сборки НАСА
Здание вертикальной сборки НАСА
© AFP Photo/Stan Honda
Здание вертикальной сборки НАСА. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Запуск зонда для исследования ионосферы Земли ICON (Ionospheric Connection Explorer) отложен на сутки из-за погодных условий, сообщило НАСА.
Воздушный запуск исследовательского космического аппарата на принадлежащей Northrop Grumman ракете-носителе Pegasus XL должен был состояться в 4.30 мск в четверг.
"Из-за погодных условий НАСА и Northrop Grumman приняли решение перенести запуск Pegasus XL с ICON на 24 часа, старт состоится 10 октября в 21.30 (4.30 мск 11 октября)", - сообщило ведомство на своем сайте.
Старт самолета Stargazer L-1011, на котором в воздух поднимается ракета-носитель Pegasus XL, намечен на 3.32 мск пятницы.
Запуск ракеты Pegasus XL с борта самолета L-1011 Stargazer
00:52РИА Новости
НАСА запустит зонд ICON на ракете-носителе Pegasus XL
Запуск ICON должен был состояться еще в 2017 году, но трижды откладывался из-за технических проблем Pegasus XL.
Зонд ICON, как сообщили в НАСА, будет работать на экваториальной орбите Земли. Аппарат стоимостью 252 миллиона долларов будет собирать данные на границе ионосферы Земли и космоса и, как рассчитывают создатели, поможет лучшему пониманию "космической погоды". Миссия ICON рассчитана на два года.
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