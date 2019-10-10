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РИА Новости

Умеренные исламисты получили около четверти мест в парламенте Туниса

03:15 10.10.2019
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© AP Photo / Riadh DridiПарламентские выборы в Тунисе
Парламентские выборы в Тунисе
© AP Photo / Riadh Dridi
Парламентские выборы в Тунисе. Архивное фото
КАИР, 10 окт - РИА Новости. Партия умеренных исламистов "Ан-Нахда" получила 52 депутатских мандата из 217 мест в парламенте Туниса, говорится в сообщении Высшей независимой комиссии по выборам.
Второе место, согласно предварительным результатам, заняла созданная несколько месяцев назад партия "Кальб Тунис" (Сердце Туниса), которую возглавляет вышедший во второй тур президентских выборов медиамагнат Набиль аль-Каруи. Его сторонники получили 38 мест в новом составе парламента.
На третье место вышла партия "Демократическое движение", завоевавшее 22 мандата. Кроме того, в новый состав парламента прошла партия "Карама" (Достоинство), которую будет представлять 21 депутат.
Остальные партии получили от пяти до 17 депутатских мандатов.
Сторонники тунисской партии Нидаа Тунис во время предвыборного митинга в Тунисе
6 октября, 04:01РИА Новости
Процедура выборов в парламент Туниса
Данные цифры во многом совпадают с результатами опросов избирателей, опубликованных сразу после завершения голосования в минувшее воскресенье.
На парламентских выборах на 217 депутатских мандатов претендовали около 15 тысяч кандидатов. Избранным депутатам предстоит создать правящую коалицию и сформировать новое правительство.
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