Робот "Федор" может стать торговой маркой

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. "Роскосмос" подал две заявки в Роспатент на регистрацию робота "Федора" в качестве товарного знака, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспатента.

Там рассказали, что 30 августа госкорпорацией подана заявка на словесный товарный знак (регистрационный номер заявки: 2019743437) - надпись латиницей FEDOR, а 23 сентября - на визуальный торговый знак (регистрационный номер заявки: 2019747511) - изображение стоящего робота. По каким категориям товаров "Роскосмос" подал заявку на товарные знаки в Роспатенте, не уточнили.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники сообщили о заявке "Роскосмоса" на регистрацию робота "Федора" как торгового знака. В самом "Роскосмосе" не смогли оперативно прокомментировать запрос РИА Новости.

Робота "Федора" отправили на околоземную орбиту 22 августа на корабле "Союз МС-14". Через пять суток корабль со второй попытки причалил к МКС. Робот вернулся на Землю 7 сентября. Во время полета он выполнил ряд заданий под управлением космонавта. Сообщалось, что больше внеземных полетов у него не будет, вместо него сделают другого робота для работы в открытом космосе. Как ранее рассказал исполнительный директор НПО "Андроидная техника" (компания-разработчик робота) Евгений Дудоров, разработка робота стоила больше 30 миллионов рублей.

Разработка "Федора" началась в 2014 году по заказу МЧС в рамках проекта "Спасатель" Фонда перспективных исследований. Изначально робота в космос отправлять не собирались, хотя в его основу были заложены наработки по проектам SAR-400 и SAR-401, которые предлагались до этого "Роскосмосу". Разрабатывавшийся андроид-спасатель под управлением находящегося в безопасном месте оператора должен был пробираться через завалы и вытаскивать пострадавших из-под обломков зданий, помогать людям выбираться из пожаров, работать в зонах с химическим и радиационным заражением. Для этого его научили ходить по лестнице, водить автомобиль, использовать электроинструмент спасателей.

Параллельно с этим робот получил и другие навыки: садиться на шпагат, стрелять с двух рук и делать уколы шприцом. К 2016 году, когда проект был окончательно разработан, в спасательной службе ему места не нашлось, и тогда его решили отправить в космос – но не просто так, а для испытания нового российского корабля "Федерация" (недавно переименован в "Орла"). Новый проект назвали "Испытатель", а полет запланировали на 2021 год, но из-за задержки изготовления корабля сроки съехали на 2022 год, а недавно на 2023 год. В будущем "Федор" должен стать не только испытателем "Орла", но и отправиться на нем в облет Луны, а в отдаленной перспективе потомки "Федора" должны высадиться на ее поверхность.