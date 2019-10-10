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РИА Новости
Война в Сирии

Вывод сил США с севера Сирии не приведет к возрождению ИГ*, считает Помпео

02:04 10.10.2019 (обновлено: 05:07 10.10.2019)
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© РИА Новости / Геннадий МельникГосударственный секретарь США Майк Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Государственный секретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 окт – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео считает, что вывод сил США с севера Сирии не приведет к возрождению группировки "Исламское государство"*.
"Определенно, я не думаю, что это произойдет", - сказал Помпео в интервью телеканалу PBS, комментируя соответствующие опасения со стороны сенатора-республиканца Линдси Грэма.
США ранее приняли решение об отводе своих сил общей численностью 50-100 спецназовцев из северной Сирии, где начала свою военную операцию Турция.
При этом президент Дональд Трамп пригрозил "разрушить экономику Турции", если Анкара, по его мнению, "перейдет границы" дозволенного. По его словам, Турция, Европа и другие страны должны отвечать за боевиков ИГ* и их семьи, захваченных ранее курдами. Трамп говорит, что речь идет о 60-70 тысячах человек.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая армия нанесла удары по городу Рас эль-Айн в провинции Хасеке и городу Телль-Абъяд.

* запрещенная в России террористическая организация.
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Война в СирииМайк ПомпеоЛиндси ГрэмИсламское государствоДональд ТрампСирияВ мире
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