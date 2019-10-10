Вывод сил США с севера Сирии не приведет к возрождению ИГ*, считает Помпео

ВАШИНГТОН, 10 окт – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео считает, что вывод сил США с севера Сирии не приведет к возрождению группировки "Исламское государство"*.

"Определенно, я не думаю, что это произойдет", - сказал Помпео в интервью телеканалу PBS , комментируя соответствующие опасения со стороны сенатора-республиканца Линдси Грэма.

США ранее приняли решение об отводе своих сил общей численностью 50-100 спецназовцев из северной Сирии, где начала свою военную операцию Турция.

При этом президент Дональд Трамп пригрозил "разрушить экономику Турции", если Анкара, по его мнению, "перейдет границы" дозволенного. По его словам, Турция, Европа и другие страны должны отвечать за боевиков ИГ* и их семьи, захваченных ранее курдами. Трамп говорит, что речь идет о 60-70 тысячах человек.