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РИА Новости
Война в Сирии

Турция начала расследование против 78 человек в связи с операцией в Сирии

01:29 10.10.2019 (обновлено: 05:07 10.10.2019)
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© AP Photo / Lefteris PitarakisКолонна турецкой военной техники у турецко-сирийской границы
Колонна турецкой военной техники у турецко-сирийской границы
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Колонна турецкой военной техники у турецко-сирийской границы. Архивное фото
АНКАРА, 10 окт - РИА Новости. Турецкие правоохранительные органы начали юридические процедуры по отношению к 78 гражданам за "черную пропаганду" в соцсетях в связи с начатой ВС Турции операцией "Источник мира" на севере Сирии, говорится в сообщении главного управления безопасности страны.
"После начала операции "Источник мира" были начаты необходимые процессуальные действия в отношении 78 человек, разжигающих с помощью черной пропаганды в соцсетях и на различных веб-сайтах ненависть, дискредитирующих наши силы безопасности и пропагандирующих террористическую организацию. Мы продолжим борьбу с преступностью во всех сферах, в том числе виртуальной", - говорится в заявлении.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале операции на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
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