Турция начала расследование против 78 человек в связи с операцией в Сирии

АНКАРА, 10 окт - РИА Новости. Турецкие правоохранительные органы начали юридические процедуры по отношению к 78 гражданам за "черную пропаганду" в соцсетях в связи с начатой ВС Турции операцией "Источник мира" на севере Сирии, говорится в сообщении главного управления безопасности страны.

"После начала операции "Источник мира" были начаты необходимые процессуальные действия в отношении 78 человек, разжигающих с помощью черной пропаганды в соцсетях и на различных веб-сайтах ненависть, дискредитирующих наши силы безопасности и пропагандирующих террористическую организацию. Мы продолжим борьбу с преступностью во всех сферах, в том числе виртуальной", - говорится в заявлении.