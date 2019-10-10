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РИА Новости

Трамп пообещал "поговорить" с женой дипломата США, сбившей мотоциклиста

00:58 10.10.2019
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что с женой американского дипломата, которая является предполагаемой виновницей смертельного ДТП в Британии, "поговорят". Женщина ранее улетела в США, а власти Британии требуют, чтобы она вернулась для участия в расследовании.
"Мы поговорим с ней", - сказал Трамп журналистам.
Авария, жертвой которого стал 19-летний британец Гарри Данн, произошла 27 августа. Мотоцикл юноши столкнулся с автомобилем недалеко от авиабазы Кроутон в графстве Нортгемптоншир в центре Англии. По версии полиции, жена дипломата США Анн Сакулас, покидая базу, выехала по ошибке на встречную полосу, где столкнулась с мотоциклом Данна. После аварии женщина скрылась с места ДТП и в спешном порядке вылетела в США, воспользовавшись дипломатическим иммунитетом.
Канцелярия британского премьера сообщала, что в среду Борис Джонсон в телефонном разговоре попросил Трампа поспособствовать возвращению женщины в Британию для сотрудничества с полицией, а президент США выразил глубокие соболезнования семье погибшего, при этом лидеры согласились "совместно найти решение этой проблемы в ближайшее время".
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