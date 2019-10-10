Трамп пообещал "поговорить" с женой дипломата США, сбившей мотоциклиста

ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что с женой американского дипломата, которая является предполагаемой виновницей смертельного ДТП в Британии, "поговорят". Женщина ранее улетела в США, а власти Британии требуют, чтобы она вернулась для участия в расследовании.

"Мы поговорим с ней", - сказал Трамп журналистам.

Авария, жертвой которого стал 19-летний британец Гарри Данн, произошла 27 августа. Мотоцикл юноши столкнулся с автомобилем недалеко от авиабазы Кроутон в графстве Нортгемптоншир в центре Англии. По версии полиции, жена дипломата США Анн Сакулас, покидая базу, выехала по ошибке на встречную полосу, где столкнулась с мотоциклом Данна. После аварии женщина скрылась с места ДТП и в спешном порядке вылетела в США, воспользовавшись дипломатическим иммунитетом.