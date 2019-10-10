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РИА Новости

Индексы США возросли на оптимизме по переговорам с КНР

00:49 10.10.2019 (обновлено: 00:50 10.10.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Нью-Йоркская фондовая биржа. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 окт – РИА Новости. Ведущие американские фондовые индексы по итогам торговой сессии в среду продемонстрировали рост на оптимизме инвесторов по грядущей встрече представителей США и КНР, свидетельствуют данные бирж.
Агентство Блумберг сообщило, что Китай согласен на "частичный" торговый договор с США. СМИ также сообщили, что китайская сторона предлагает увеличить закупки сельскохозяйственных товаров из США, чтобы способствовать достижению предварительной договоренности с американской стороной.
По состоянию на 16.00 по Нью-Йорку (23.00 мск) индекс Dow Jones вырос на 0,67%, до 26339,51 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,03%, до 7904,633 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,22%, до 2928,36 пункта.
Очередной раунд торговых переговоров между Пекином и Вашингтоном должен пройти в четверг и пятницу, за несколько дней до запланированного на 15 октября очередного повышения пошлин США на китайские товары объемом 250 миллиардов долларов в год до 30% с 25%. С американской стороны в переговорах ожидаются торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин, китайскую делегацию возглавит вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.
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