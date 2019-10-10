Индексы США возросли на оптимизме по переговорам с КНР

ВАШИНГТОН, 10 окт – РИА Новости. Ведущие американские фондовые индексы по итогам торговой сессии в среду продемонстрировали рост на оптимизме инвесторов по грядущей встрече представителей США и КНР, свидетельствуют данные бирж.

Агентство Блумберг сообщило, что Китай согласен на "частичный" торговый договор с США. СМИ также сообщили, что китайская сторона предлагает увеличить закупки сельскохозяйственных товаров из США, чтобы способствовать достижению предварительной договоренности с американской стороной.

По состоянию на 16.00 по Нью-Йорку (23.00 мск) индекс Dow Jones вырос на 0,67%, до 26339,51 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,03%, до 7904,633 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,22%, до 2928,36 пункта.