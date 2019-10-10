Кабмин обсудит аренду госимущества для проведения культурных мероприятий

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Правительство РФ рассмотрит на заседании в четверг законопроект о праве организаций культуры сдавать в аренду по льготной ставке государственное имущество для торговли книгами и проведения культурных мероприятий, сообщает пресс-служба кабмина.