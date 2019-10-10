Рекордная по длительности миссия ракеты "Протон" завершится 10 октября

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Рекордная по длительности миссия ракеты "Протон-М" завершится утром 10 октября, последний спутник будет выведен через 15 часов 54 минуты после старта, сообщали ранее в "Роскосмосе" и Центре Хруничева (производитель ракет).
Ракета "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и установленными на нем европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat 5 West B и американским технологическим аппаратом Mission Extension Vehicle-1 стартовала с космодрома Байконур в 13.17 мск 9 октября.
Примерно через 10 минут связка разгонного блока со спутниками была выведена на суборбитальную траекторию. Перед тем как отправить спутники на целевые орбиты, "Бриз-М" должен был совершить пять включений двигателя. Европейский спутник будет выведен на орбиту в 4.54 мск 10 октября, а американский чуть позже - в 5.12 мск.
Это 19-й российский космический пуск и четвертый для "Протона-М" в 2019 году. Ранее в Центре Хруничева (предприятие "Роскосмоса") сообщали РИА Новости, что миссия станет рекордной по длительности выведения на орбиту - 15 часов 54 минуты, что на 23 минуты дольше, чем при запусках спутников Inmarsat-5 в 2013 и 2015 годах.
Космический аппарат Eutelsat 5 West B стартовой массой 2864 килограмма изготовлен компаниями Airbus Defence and Space и Northrop Grumman в интересах спутникового оператора Eutelsat. Планируется, что в течение 15 лет он будет работать на геостационарной орбите в точке 5 градусов западной долготы и предоставлять услуги связи на территориях Франции, Италии и Алжира.
Спутник Mission Extension Vehicle-1 стартовой массой 2326 килограммов произведен компанией Northrop Grumman в интересах своей "дочки" SpaceLogistics. Срок службы аппарата должен составить 15 лет. Предполагается, что он будет оказывать услуги по продлению "жизни" спутников на геостационарной орбите. Первым таким обслуживаемым аппаратом станет Intelsat 901, чей срок службы с помощью Mission Extension Vehicle-1 будет увеличен на 5 лет.