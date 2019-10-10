Рекордная по длительности миссия ракеты "Протон" завершится 10 октября

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Рекордная по длительности миссия ракеты "Протон-М" завершится утром 10 октября, последний спутник будет выведен через 15 часов 54 минуты после старта, сообщали ранее в "Роскосмосе" и Центре Хруничева (производитель ракет).

Ракета "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и установленными на нем европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat 5 West B и американским технологическим аппаратом Mission Extension Vehicle-1 стартовала с космодрома Байконур в 13.17 мск 9 октября.

Примерно через 10 минут связка разгонного блока со спутниками была выведена на суборбитальную траекторию. Перед тем как отправить спутники на целевые орбиты, "Бриз-М" должен был совершить пять включений двигателя. Европейский спутник будет выведен на орбиту в 4.54 мск 10 октября, а американский чуть позже - в 5.12 мск.

Это 19-й российский космический пуск и четвертый для "Протона-М" в 2019 году. Ранее в Центре Хруничева (предприятие "Роскосмоса") сообщали РИА Новости, что миссия станет рекордной по длительности выведения на орбиту - 15 часов 54 минуты, что на 23 минуты дольше, чем при запусках спутников Inmarsat-5 в 2013 и 2015 годах.

Космический аппарат Eutelsat 5 West B стартовой массой 2864 килограмма изготовлен компаниями Airbus Defence and Space и Northrop Grumman в интересах спутникового оператора Eutelsat. Планируется, что в течение 15 лет он будет работать на геостационарной орбите в точке 5 градусов западной долготы и предоставлять услуги связи на территориях Франции, Италии и Алжира.