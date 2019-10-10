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РИА Новости

Кабмин обсудит совершенствование исчисления срока принудительных работ

00:36 10.10.2019
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Правительство России обсудит на заседании в четверг законопроект, направленный на совершенствование исчисления срока принудительных работ, сообщает пресс-служба кабмина.
"Законопроект направлен на совершенствование порядка исчисления срока принудительных работ... Законопроектом предлагается привести в соответствие положения статьи 60.3 УИК с нормами, установленными статьей 72 УК", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в статью 72 УК РФ внесены изменения в части увеличения сроков зачета времени содержания лица под стражей в качестве меры пресечения до вступления приговора в законную силу из расчета один день под стражей за два дня принудительных работ.
Вместе с тем в части 2 статьи 60.3 Уголовно-исполнительного кодекса, регламентирующей исчисление срока принудительных работ, зачет срока содержания лица под стражей в качестве меры пресечения производится исходя из расчета один день содержания под стражей за один день принудительных работ.
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Кроме того, на заседании будет рассмотрен проект ФЗ "О внесении изменения в статью 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации".
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