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РИА Новости

Кабмин обсудит регулирование размера комиссии банку при переводах физлиц

00:30 10.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаседание правительства России
Заседание правительства России
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заседание правительства России. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит поправки, согласно которым размер комиссии при внутрибанковском переводе средств со счета на счет между физлицами, не должен зависеть от открытия банковских счетов в разных отделениях банка, сообщила пресс-служба кабинета министров.
"Законопроектом предлагается внести изменения в статью 29 федерального закона "О банках и банковской деятельности", дополнив её указанием на то, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной организацией при осуществлении операций по переводу денежных средств физическими лицами с их банковских счетов на банковские счета иных физических лиц в этой кредитной организации, не может быть обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации", - поясняется в сообщении.
На данный момент согласно закону, банки - владельцы банкоматов обязаны информировать держателя карты до осуществления им расчетов надписью на экране банкомата о размере комиссии, установленной банком и взимаемой им за совершение операций в дополнение к комиссии, установленной договором между банком, выпустившим карту, и держателем этой карты, либо об отсутствии комиссии.
Также, согласно действующему законодательству, банкоматы должны отражать на чеке информацию о комиссии банку - владельцу банкомата, если она взималась, в противном случае в чеке должна содержаться информация об отсутствии комиссии.
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