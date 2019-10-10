Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-10T00:30Z
https://ria.ru/20191010/1559605439.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155884/40/1558844050_0:364:2926:2009_1036x0_80_0_0_5762a2d8eea3e5945518d1ee2f073e0b.jpg
РИА Новости

Кабмин обсудит переход на проектное финансирование застройщиков

00:30 10.10.2019
81
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаседание правительства России
Заседание правительства России
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Заседание правительства России. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит переход на проектное финансирование объектов долевого строительства с применением эскроу-счетов, сообщила пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о переходе на проектное финансирование объектов долевого жилищного строительства с использованием счетов эскроу", - говорится в сообщении.
Как отмечается, переход строительной отрасли к проектному финансированию создаст условия для её развития, а также позволит минимизировать риски участников долевого строительства.
Ранее замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на совещании вице-премьера РФ Виталия Мутко с девелоперами сообщил, что стоимость проектного финансирования для застройщиков жилья в России сейчас составляет 6,9%. Он уточнил, что речь идёт о средней эффективной ставке по банковским кредитам Сбербанка и банка "Дом.РФ".
Дом правительства РФ
00:16РИА Новости
Правительство обсудит отмену плановых проверок в сфере рыболовства
Все российские девелоперы, привлекающие средства дольщиков, с 1 июля должны работать через механизм эскроу-счетов, предполагающий, что получить деньги покупателей они смогут только после передачи им квартир. Для ряда проектов сделано исключение – если строительная готовность объекта составляет не менее 30% и в нем продано по договорам долевого участия (ДДУ) не менее 10% площадей, то его можно достраивать по старым правилам. Подать необходимые для работы по старой схеме документы застройщики должны были до 1 октября.
300000
Обсудить 0
Виталий МуткоНикита СтасишинРоссияЭкономика
Рекомендуем
Дом Правительства Российской Федерации
Кабмин обсудит проект об определении кадастровой стоимости недвижимости
РИА
Новости
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Кабмин обсудит аренду госимущества для проведения культурных мероприятий
Дом правительства РФ
Кабмин рассмотрит правила определения страны происхождения товаров в СНГ
Нью-Йоркская фондовая биржа
Индексы США возросли на оптимизме по переговорам с КНР
Лента
новостей
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства России. 19 сентября 2019
Правительство упростило порядок планирования госзакупок
Заседание правительства России
Кабмин обсудит регулирование размера комиссии банку при переводах физлиц
Главный медиацентр, расположенный в Олимпийском парке Сочи
В Сочи обсудят финансовые инновации
Дом правительства РФ
Кабмин обсудит выделение финансирования Саратовской и Магаданской областям
Президент США Дональд Трамп
Трамп пообещал "поговорить" с женой дипломата США, сбившей мотоциклиста
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
Медведев проведет совещание о программах развития субъектов России
Корова, полученная путем клонирования соматических клеток, взятых у взрослой коровы в заповеднике японской префектуры Исикава в Японии. 8 июля 1998
В Японии умерла корова из первой в мире пары коров-клонов
Стенд с информацией на получение гражданства
Эксперт оценил долю мигрантов в России от населения в целом
Доминик Рааб
МИД Британии прокомментировал план Турции по возвращению сирийцев на родину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:39Россиян предупредили о забастовках железнодорожников в Республике Корея
10:39Названа предварительная причина аварийной посадки Ан-12 в Екатеринбурге
10:39Зеленский заявил, что встреча с Путиным пока не планируется
10:37В Башкирии откачали почти 12 тысяч тонн сточных вод после ЧП
10:36В Волгоградской области завели дело после ДТП с пятью подростками
10:36Зеленский заявил, что разговор с Трампом не мог повлиять на диалог с США
10:29В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:29Читинского блогера арестовали на пять суток за розыгрыш со взрывом машины
10:27Эксперт прокомментировал ситуацию с увольнением ростовского воспитателя
10:26Зеленский: Киев не бросит людей в Донбассе и "вернет вместе с территориями"
10:22Чавушоглу и Маас провели переговоры после начала турецкой операции в Сирии
10:20На борту Ан-12, аварийно севшего в Екатеринбурге, было 20 человек
10:20Работу аэропорта "Кольцово" приостановили после аварийной посадки Ан-12
10:18В ОП рассказали, что может стать альтернативой смертной казни
10:17В Екатеринбурге аварийно приземлился военно-транспортный Ан-12
10:14В Волгоградской области разыскивают двух детей, ушедших гулять в лес
10:01Глава МИД Эстонии призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии
09:58Родившая в 12 лет на Украине девочка отказалась от ребенка
09:58В Кургане полиция провела обыски по делу о подпольном крематории медотходов
09:56Силовики выпустили по пригороду Донецка более 40 мин, заявили в ДНР
Лента новостейМолния