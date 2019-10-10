Кабмин обсудит переход на проектное финансирование застройщиков

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит переход на проектное финансирование объектов долевого строительства с применением эскроу-счетов, сообщила пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о переходе на проектное финансирование объектов долевого жилищного строительства с использованием счетов эскроу", - говорится в сообщении.

Как отмечается, переход строительной отрасли к проектному финансированию создаст условия для её развития, а также позволит минимизировать риски участников долевого строительства.

Ранее замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на совещании вице-премьера РФ Виталия Мутко с девелоперами сообщил, что стоимость проектного финансирования для застройщиков жилья в России сейчас составляет 6,9%. Он уточнил, что речь идёт о средней эффективной ставке по банковским кредитам Сбербанка и банка "Дом.РФ".