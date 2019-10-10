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РИА Новости

Правительство обсудит отмену плановых проверок в сфере рыболовства

00:16 10.10.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит отмену плановых проверок при государственном надзоре в сфере рыболовства, сообщила пресс-служба кабинета министров.
"В связи с этим законопроектом предусматривается дополнение части 3 статьи 432 федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" нормой, устанавливающей, что федеральный государственный контроль (надзор) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов осуществляется без проведения плановых проверок", - говорится в сообщении.
Как отмечается, принятие законопроекта повысит эффективность госнадзора в рыболовстве и сохранении водных ресурсов, а также окажет положительное влияние на состояние и сохранность водных биологических ресурсов и среды их обитания.
Росрыболовство в конце сентября сообщило, что комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала данный проект. Ведомство тогда отмечало, что отмена плановых проверок не направлена на ослабление контроля - напротив, предназначена на его усиление, поскольку позволит сосредоточиться на мерах по борьбе с браконьерством.
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Кроме того, Росрыболовство указывало, что законопроект предусматривает перераспределение функциональных обязанностей должностных лиц, задействованных в проведении плановых проверок. Это в свою очередь может повысить эффективность контрольно-надзорной деятельности за счет проведения рейдов непосредственно на водных объектах.
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Правительство РоссииРосрыболовствоРоссияОбщество
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