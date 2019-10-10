Процедура выборов президента Кубы

Согласно Конституции республики Куба (2019), президент является главой государства.

Он избирается парламентом (Национальной ассамблеей народной власти) на пять лет и может занимать должность не более двух сроков подряд.

Кандидатом может быть депутат парламента, являющийся гражданином Кубы по рождению, не имеющий другого гражданства и проживающий в стране в течение последних пяти лет.

Баллотироваться в президенты могут лица, достигшие возраста 35 лет. При избрании на первый срок возраст кандидатов не может быть больше 60 лет.

Вице-президентом может быть избран обладающий избирательным правом гражданин Кубы, достигший возраста 35 лет. Он назначается одновременно с президентом страны.

После этого созывается внеочередная сессия Национальной ассамблеи народной власти и проводится тайное голосование. Каждый член парламента заходит в одну из специальных комнат, где заполняет избирательный бюллетень.

После завершения голосования Национальная комиссия по кандидатурам анализирует результаты и объявляет имена кандидатов на должности президента и вице-президента, получивших абсолютное большинство голосов.

Если ни один из баллотирующихся депутатов не получил необходимого для победы числа голосов, Национальная комиссия по кандидатурам предлагает еще одного кандидата, после чего проводятся новые выборы.

Избранный президент вступает в должность и предлагает кандидатов на должности премьер-министра, его заместителей и других членов Совета министров, являющегося высшим исполнительным органом Кубы.

При отсутствии, болезни или смерти президента республики, его обязанности временно исполняет вице-президент. Если президент и премьер-министр одновременно прекращают исполнять обязанности, Национальная ассамблея народной власти созывает внеочередную сессию Национального собрания народной власти для заполнения вакантных должностей.

Президент и вице-президент республики занимают свои посты до тех пор, пока Национальная ассамблея не проведет выборы их преемников.

Президент республики Куба будет впервые избран во время внеочередной сессии парламента 10 октября 2019 года.