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РИА Новости
Война в Сирии

Президент Ирака назвал турецкую операцию в Сирии "военным вторжением"

22:28 09.10.2019 (обновлено: 22:51 09.10.2019)
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© AP Photo / ANJA NIEDRINGHAUS Президент Ирака Бархам Ахмед Салех
Президент Ирака Бархам Ахмед Салех
© AP Photo / ANJA NIEDRINGHAUS
Президент Ирака Бархам Ахмед Салех. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент Ирака Бархам Салих назвал военную операцию Турции в Сирии "военным вторжением".
"Военное вторжение Турции в Сирию - серьезная эскалация; создаст невыразимые гуманитарные бедствия, расширит возможности террористических группировок. Мир должен объединиться, чтобы предотвратить катастрофу, способствовать политическому разрешению (в вопросе - ред.) прав всех сирийцев, включая курдов, миру, достоинству и безопасности", - написал Салих в Twitter.
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В среду президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале операции на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Еще до начала операции Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции и покинут район ее проведения. Позднее в Вашингтоне заявили, что США не выводят все войска из Сирии, а перемещают те, что находятся на севере, при этом речь идет всего о 50 военных.
Турецкая авиация начала военную операцию "Источник мира" против курдских формирований на северо-востоке Сирии, нанеся авиаудары по городу Рас эль-Айн в провинции Хасеке. Ударам турецкой авиации в среду подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией – Телль-Абъяд.
Основными целями турецкой операции, которую Анкара планирует еще с весны, заявлены очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и размещение находящихся в Турции сирийских беженцев. Анкара ранее заявила, что у нее находятся четыре миллиона беженцев и она не может бесконечно содержать их.
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Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло - SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией. При этом сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии.
* запрещенная в России террористическая организация.
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