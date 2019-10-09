Президент Ирака назвал турецкую операцию в Сирии "военным вторжением"

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент Ирака Бархам Салих назвал военную операцию Турции в Сирии "военным вторжением".

"Военное вторжение Турции в Сирию - серьезная эскалация; создаст невыразимые гуманитарные бедствия, расширит возможности террористических группировок. Мир должен объединиться, чтобы предотвратить катастрофу, способствовать политическому разрешению (в вопросе - ред.) прав всех сирийцев, включая курдов, миру, достоинству и безопасности", - написал Салих в Twitter

В среду президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале операции на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Еще до начала операции Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции и покинут район ее проведения. Позднее в Вашингтоне заявили, что США не выводят все войска из Сирии, а перемещают те, что находятся на севере, при этом речь идет всего о 50 военных.

Турецкая авиация начала военную операцию "Источник мира" против курдских формирований на северо-востоке Сирии, нанеся авиаудары по городу Рас эль-Айн в провинции Хасеке. Ударам турецкой авиации в среду подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией – Телль-Абъяд.

Основными целями турецкой операции, которую Анкара планирует еще с весны, заявлены очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и размещение находящихся в Турции сирийских беженцев. Анкара ранее заявила, что у нее находятся четыре миллиона беженцев и она не может бесконечно содержать их.

Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло - SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией. При этом сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии.