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РИА Новости
Краснодарский край

Кондратьев обсудил с российским послом расширение сотрудничества с Чехией

22:10 09.10.2019
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© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Архивное фото
КРАСНОДАР, 9 окт — РИА Новости. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудил с чрезвычайным и полномочным послом РФ в Чешской Республике Александром Змеевским расширение экономического сотрудничества, в частности, в сфере производства сельхозтехники и туризма, сообщает пресс-служба администрации российского региона.
"Участники встречи обсудили перспективы сотрудничества Кубани и Чехии, а также возможность инвестирования чешского бизнеса в экономику края", - говорится в сообщении.
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По словам губернатора, Краснодарский край заинтересован в расширении сотрудничества с республикой в ряде направлений, одно из них – производство чешской сельхозтехники на Кубани. "В регионе уже работают немецкие компании КЛААС и Шумахер. Чешские производители также могли бы зайти в край. Особенно нам важен выпуск малых тракторов и сеялок", – приводятся в сообщении слова губернатора.
Кондратьев добавил, что экономически выгодным для инвесторов будет строительство завода по производству бутылок для вина. "Такая продукция будет максимально востребована виноделами. Отрасль виноделия в крае одна из ведущих. Наше вино уже знают и ценят на международном рынке", – пояснил Кондратьев.
"Чрезвычайный посол России отметил, что посольство окажет содействие в вопросе расширения сотрудничества Чехии и Кубани. Он подчеркнул, что руководство республики охотно сотрудничает с российскими регионами", - уточнили в ведомстве.
Кроме того, участники встречи обсудили курортную составляющую территорий. "И Кубань, и Чехия являются популярными среди туристов. При этом Вениамин Кондратьев отметил, что Кубань – это не только летний пляжный отдых. Край сегодня активно развивает бальнеолечение. Как и в Чехии, в регионе много термальных источников, и опыт иностранных коллег в это вопросе интересен", - пояснили краевые власти.
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Краснодарский крайВениамин КондратьевКубаньЧехияКраснодарский крайЭкономика
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