Кондратьев обсудил с российским послом расширение сотрудничества с Чехией

КРАСНОДАР, 9 окт — РИА Новости. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудил с чрезвычайным и полномочным послом РФ в Чешской Республике Александром Змеевским расширение экономического сотрудничества, в частности, в сфере производства сельхозтехники и туризма, сообщает пресс-служба администрации российского региона.

"Участники встречи обсудили перспективы сотрудничества Кубани и Чехии, а также возможность инвестирования чешского бизнеса в экономику края", - говорится в сообщении.

По словам губернатора, Краснодарский край заинтересован в расширении сотрудничества с республикой в ряде направлений, одно из них – производство чешской сельхозтехники на Кубани. "В регионе уже работают немецкие компании КЛААС и Шумахер. Чешские производители также могли бы зайти в край. Особенно нам важен выпуск малых тракторов и сеялок", – приводятся в сообщении слова губернатора.

Кондратьев добавил, что экономически выгодным для инвесторов будет строительство завода по производству бутылок для вина. "Такая продукция будет максимально востребована виноделами. Отрасль виноделия в крае одна из ведущих. Наше вино уже знают и ценят на международном рынке", – пояснил Кондратьев.

"Чрезвычайный посол России отметил, что посольство окажет содействие в вопросе расширения сотрудничества Чехии и Кубани. Он подчеркнул, что руководство республики охотно сотрудничает с российскими регионами", - уточнили в ведомстве.