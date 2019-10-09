Цхинвал обвинил Тбилиси в "ползучей оккупации" и "прямом подкупе" населения

ЦХИНВАЛ, 9 окт - РИА Новости. Руководство Грузии осуществляет план "ползучей оккупации" осетинских территорий с использованием финансов западных доноров для "прямого и тотального подкупа" населения Южной Осетии, заявило югоосетинское внешнеполитическое ведомство в среду.

Ранее комитет госбезопасности Южной Осетии обнародовал "секретные документы" СГБ Грузии, которые свидетельствуют, что "ближайшей задачей" Тбилиси является "возвращение потерянных территорий или объединение путем финансовых предложений", прямого подкупа югоосетинского населения. В Тбилиси заявляют, что инициатива правительства Грузии под названием "Шаг к лучшему будущему" подразумевает оказание помощи проживающим в Абхазии и Южной Осетии гражданам в гуманитарных вопросах, в сферах здравоохранения и образования.

"На практике руководством Грузии осуществляется план ползучей оккупации осетинских территорий с использованием финансовых средств западных доноров для прямого и тотального подкупа населения Южной Осетии", - говорится в заявлении на сайте МИД. В Цхинвале считают, что именно в этом заключается суть нового грузинского проекта "Шаг к лучшему будущему", который реализует политическая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

В конце августа Южная Осетия сообщила, что грузинские полицейские установили блокпост на территории республики в районе села Цнелис Знаурского района. Власти Южной Осетии потребовали от Грузии до 30 августа убрать пост полиции, в противном случае пообещали предпринять "законные способы для защиты населения от возникающих угроз", однако Грузия продолжила обустройство блокпоста. Позже пограничники Южной Осетии заняли высоту над блокпостом грузинской полиции и стали обустраивать свой пост в рамках реализации специальной гуманитарной операции, чтобы помешать попыткам грузинской стороны установить контроль над частью югоосетинской территории.

Ситуация обсуждается на технических встречах формата Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты с участием представителей ОБСЕ, ЕС и РФ, но пока безрезультатно.