Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-09T21:53Z
https://ria.ru/20191009/1559602829.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155959/94/1559599447_0:12:2950:1671_1036x0_80_0_0_c2d9a0ad3d4a8c61f9874cca1e3b6eea.jpg
РИА Новости

Путин рассказал о справедливой зарплате медработников

21:53 09.10.2019
6960
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВладимир Путин во время встречи с 19 высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации
Владимир Путин во время встречи с 19 высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Оплата труда медработников должна их мотивировать к эффективной работе, заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с Дмитрием Медведевым.
По его словам, справедливая зарплата должна решить кадровый вопрос в сфере здравоохранения.
Первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко
23 сентября, 11:00РИА Новости
Татьяна Нестеренко: без сокращения госслужащих не будет и повышения зарплат
В свою очередь, премьер-министр отметил, что правительство подготовит сбалансированные решения.
"Потому что это исключительно важная и, надо признать, довольно сложная задача", - сказал Медведев.
На прошлой неделе Путин провел совещание, на котором обсудил рост зарплат врачей.
"Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты. Чтобы этого фокуса не произошло", — подчеркнул Путин.
Банкомат
24 сентября, 10:10РИА Новости
С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников
Министр здравоохранения Вероника Скворцова предложила принять акт правительства, которым была бы закреплена доля гарантированных выплат по окладам в структуре зарплаты медицинских работников на уровне не менее 55% с учетом обеспечения средней зарплаты не ниже закрепленного в майском указе стандарта.
Переход на новую систему оплаты труда, по словам главы Минздрава, займет не менее двух лет.
10921643
Обсудить 14
Дмитрий МедведевВероника СкворцоваВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Не менее двух лет иначе звучит как более двух лет, т.е. более десяти лет не противоречит формулировке "не менее двух лет". Вот и весь фокус.
9 октября, 23:26
Viktor Myasnikov
2340001
Фокус-покус,я призываю))
9 октября, 22:45
Виктор Сергеевич
1150002
Рекомендуем
Отдых президента РФ В. Путина в Сибири
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
РИА
Новости
Актриса Анастасия Заворотнюк
Врач прокомментировала сообщения СМИ об ухудшении состояния Заворотнюк
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин рассказал о справедливой зарплате медработников
Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье
Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции
Лента
новостей
Здание Государственной думы Российской Федерации
В Госдуме заявили об игнорировании правительством просьб о поддержке армии
Полиция
В Подмосковье уволили полицейского за интимную связь с 13-летней школьницей
Телеведущий Александр Масляков
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Советник президента РФ Сергей Глазьев
Путин уволил Глазьева с должности советника
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 19 февраля 2018
Иркутский губернатор предложил поднять себе оклад на 44 процента
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
Шведский суд поставит точку в споре "Газпрома" с "Нафтогазом"
В одном из гипермаркетов
В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине
Отказ от алкоголя
Россия отказывается от древней традиции, чтобы выжить
Строительство газопровода Северный поток-2
В НАТО оценили вред для США от санкций против "Северного потока — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:27Эксперт прокомментировал ситуацию с увольнением ростовского воспитателя
10:26Зеленский: Киев не бросит людей в Донбассе и "вернет вместе с территориями"
10:22Чавушоглу и Маас провели переговоры после начала турецкой операции в Сирии
10:20На борту Ан-12, аварийно севшего в Екатеринбурге, было 20 человек
10:20Работу аэропорта "Кольцово" приостановили после аварийной посадки Ан-12
10:18В ОП рассказали, что может стать альтернативой смертной казни
10:17В Екатеринбурге аварийно приземлился военно-транспортный Ан-12
10:14В Волгоградской области разыскивают двух детей, ушедших гулять в лес
10:01Глава МИД Эстонии призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии
09:58Родившая в 12 лет на Украине девочка отказалась от ребенка
09:58В Кургане полиция провела обыски по делу о подпольном крематории медотходов
09:56Силовики выпустили по пригороду Донецка более 40 мин, заявили в ДНР
09:54Российские туристы рассказали, как проведут ноябрьские праздники
09:51В Башкирии экологи ежечасно контролируют питьевую воду после ЧП на заводе
09:51Силовики 21 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:49В Москве впервые представили российский аналог американской винтовки AR-15
09:46Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
09:39В Эквадоре почти 450 человек пострадали в ходе протестов
09:38Суд в Бангладеш выпустил ордер на арест нобелевского лауреата Юнуса
09:34В Японии умерла корова из первой в мире пары коров-клонов
Лента новостейМолния