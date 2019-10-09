Путин рассказал о справедливой зарплате медработников

Владимир Путин во время встречи с 19 высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Оплата труда медработников должна их мотивировать к эффективной работе, заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с Дмитрием Медведевым.

По его словам, справедливая зарплата должна решить кадровый вопрос в сфере здравоохранения.

В свою очередь, премьер-министр отметил, что правительство подготовит сбалансированные решения.

"Потому что это исключительно важная и, надо признать, довольно сложная задача", - сказал Медведев.

На прошлой неделе Путин провел совещание, на котором обсудил рост зарплат врачей.

"Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты. Чтобы этого фокуса не произошло", — подчеркнул Путин.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова предложила принять акт правительства, которым была бы закреплена доля гарантированных выплат по окладам в структуре зарплаты медицинских работников на уровне не менее 55% с учетом обеспечения средней зарплаты не ниже закрепленного в майском указе стандарта.