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РИА Новости

Саакашвили назвал украинских прокуроров "импотентами"

21:05 09.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили
© РИА Новости / Стрингер
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Лидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что украинские прокуроры "продают старые дела" и разучились сажать за преступления.
"На местах все прогнило. Все эти старые прокуроры продают сейчас старые дела, но продают их уже десятый раз. Украинские прокуроры утратили талант или навыки кого-то сажать. Что такое украинский прокурор? Украинский прокурор в среднем, это прокурор, который кусает, пугает, царапает, а потом ждет деньги, чтобы он тебя не кусал и не царапал. Даже те коррумпированные прокуроры за редким исключением никого не посадили. Они умеют только шугать (пугать – ред.). Это такие импотенты, что с них вообще нечего взять", - заявил Саакашвили в среду в эфире телеканала NewsOne.
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции на Рыбальском мосту в Киеве. 13 июня 2019
7 октября, 14:13Сказано в эфире
Голуб про возбуждение дела о похищении Саакашвили: перемирие закончено На Украине возбудили дело о похищении Михаила Саакашвили в 2018 году. В эфире радио Sputnik экс-депутат Верховной рады, член президиума "Союза левых сил" Александр Голуб рассказал, что может стоять за таким шагом.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.
Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство. Политик на следующий день вернулся на Украину.
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на заседании Высшего Административного суда Украины. 28 июня 2019
2 октября, 14:42РИА Новости
Глава Минюста Грузии назвала Саакашвили "токсичным феноменом"
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