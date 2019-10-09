Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-09T21:17Z
https://ria.ru/20191009/1559601868.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155959/96/1559599641_0:148:3072:1876_1036x0_80_0_0_5e2dfc5729fb673741c00aec6c56ccac.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Очевидцы сообщили о вторжении турецкой армии в сирийский Телль-Абъяд

21:04 09.10.2019 (обновлено: 21:17 09.10.2019)
966
© AP Photo / Lefteris PitarakisКолонна турецкой военной техники у турецко-сирийской границы. 9 октября 2019
Колонна турецкой военной техники у турецко-сирийской границы. 9 октября 2019
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Колонна турецкой военной техники у турецко-сирийской границы. 9 октября 2019
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Турецкая армия вошла в сирийский город Телль-Абъяд и вступила в столкновения с бойцами "Сирийских демократических сил" (SDF), сообщил РИА Новости очевидец в окрестностях города.
"Турецкая армия вошла в Телль-Абъяд и вступила в столкновения с бойцами SDF", - сказал собеседник агентства.
Турецкая армия также начала артиллерийский обстрел города Кобани (Айн-эль-Араб) на границе двух стран, сообщил в Twitter официальный представитель SDF Мустафа Бали.
Турецкие военные на границе с Сирией
Вчера, 17:22РИА Новости
Турецкий гамбит. Зачем Анкара ввела войска на север Сирии
В среду президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале операции на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Еще до начала операции Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции и покинут район ее проведения. Позднее в Вашингтоне заявили, что США не выводят все войска из Сирии, а перемещают те, что находятся на севере, при этом речь идет всего о 50 военных.
Турецкая авиация начала военную операцию "Источник мира" против курдских формирований на северо-востоке Сирии, нанеся авиаудары по городу Рас эль-Айн в провинции Хасеке. Ударам турецкой авиации в среду подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией – Телль-Абъяд.
Основными целями турецкой операции, которую Анкара планирует еще с весны, заявлены очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и размещение находящихся в Турции сирийских беженцев. Анкара ранее заявила, что у нее находятся четыре миллиона беженцев и она не может бесконечно содержать их.
Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло - SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией. При этом сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии.
*Запрещенная в России террористическая организация
Дым от бомбардировок в провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии. 9 октября 2019
Вчера, 18:30Война в Сирии
Сирийские курды сообщили о погибших и раненых после начала операции Турции
1210246
Обсудить 0
Война в СирииВоенная операция Турции в СирииВойна в СирииТурцияСирияВ мире
Рекомендуем
Опубликовано видео ударов турецких войск на севере Сирии
Опубликовано видео ударов турецких войск по северу Сирии
РИА
Новости
Дым от бомбардировок на северо-востоке Сирии. 9 октября 2019
Франция призвала прекратить турецкую операцию в Сирии
Дым от бомбардировок в провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии. 9 октября 2019
Сирийские курды сообщили о погибших и раненых после начала операции Турции
Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини
ЕС призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии
Лента
новостей
Кандидат в президенты США Джо Байден
Байден впервые призвал к импичменту Трампа
Дым от бомбардировок на северо-востоке Сирии. 9 октября 2019
Турция начала наземную фазу операции в Сирии
Колонна турецкой военной техники на турецко-сирийской границе. 9 октября 2019
Эрдоган объявил о начале турецкой военной операции в Сирии
Турецкая военная техника
Сирийские СМИ сообщили об ударе турецких ВС по дамбе в провинции Эль-Хасаке
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал военную операцию Турции в Сирии "плохой идеей"
Колонна турецкой военной техники у турецко-сирийской границы. 9 октября 2019
Посол Сирии в Китае назвал цель турецкой военной операции
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил об ответственности Турции за плененных в Сирии боевиков ИГ*
Президент США Дональд Трамп
Трамп пригрозил Турции последствиями из-за военной операции в Сирии
Дым от бомбардировок на северо-востоке Сирии. 9 октября 2019
Очевидец сообщил о погибших и раненых после удара турецких ВВС по Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:29Читинского блогера арестовали на пять суток за розыгрыш со взрывом машины
10:27Эксперт прокомментировал ситуацию с увольнением ростовского воспитателя
10:26Зеленский: Киев не бросит людей в Донбассе и "вернет вместе с территориями"
10:22Чавушоглу и Маас провели переговоры после начала турецкой операции в Сирии
10:20На борту Ан-12, аварийно севшего в Екатеринбурге, было 20 человек
10:20Работу аэропорта "Кольцово" приостановили после аварийной посадки Ан-12
10:18В ОП рассказали, что может стать альтернативой смертной казни
10:17В Екатеринбурге аварийно приземлился военно-транспортный Ан-12
10:14В Волгоградской области разыскивают двух детей, ушедших гулять в лес
10:01Глава МИД Эстонии призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии
09:58Родившая в 12 лет на Украине девочка отказалась от ребенка
09:58В Кургане полиция провела обыски по делу о подпольном крематории медотходов
09:56Силовики выпустили по пригороду Донецка более 40 мин, заявили в ДНР
09:54Российские туристы рассказали, как проведут ноябрьские праздники
09:51В Башкирии экологи ежечасно контролируют питьевую воду после ЧП на заводе
09:51Силовики 21 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:49В Москве впервые представили российский аналог американской винтовки AR-15
09:46Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
09:39В Эквадоре почти 450 человек пострадали в ходе протестов
09:38Суд в Бангладеш выпустил ордер на арест нобелевского лауреата Юнуса
Лента новостейМолния