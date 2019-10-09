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РИА Новости

МИД призвал Грузию и Южную Осетию к деэскалации на границе

20:43 09.10.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Россия на дискуссиях по Закавказью в Женеве призвала Грузию и Южную Осетию проявлять сдержанность и предпринять шаги по деэскалации по приграничным вопросам, используя диалог, говорится в сообщении МИД РФ.
В Женеве 8-9 октября прошел 49-й раунд Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье с участием представителей Республики Абхазия, Грузии, Республики Южная Осетия, Российской Федерации и США при сопредседательстве Евросоюза, ООН и ОБСЕ. Российскую делегацию возглавил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
Как сообщили в министерстве иностранных дел РФ, Москва на женевских консультациях изложила свой подход к урегулированию на границе Грузии и Южной Осетии. "Призвали стороны проявлять сдержанность, а также предпринять шаги по деэскалации, используя прямой диалог в рамках имеющихся переговорных механизмов. Такая позиция нашла понимание и поддержку среди участников Женевских дискуссий", - подчеркивается в заявлении.
Отмечается, что с российской, а также абхазской и югоосетинской сторон была акцентирована важность продолжения усилий по согласованию заявления участников Женевских дискуссий о неприменении силы, способного содействовать укреплению стабильности и безопасности на Южном Кавказе.
"Привлекли внимание к непрекращающимся попыткам втягивания Грузии в НАТО, дальнейшей милитаризации этой закавказской страны, регулярному проведению на ее территории военных учений Североатлантического альянса", - сообщили в МИД РФ, отметив, что Москва совместно с Абхазией и Южной Осетией расценивает эти процессы как подрывающие региональную безопасность.
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Ранее сообщалось, что на консультациях в Женеве была достигнута договоренность о проведении нового раунда дискуссий по Закавказью в декабре текущего года.
В конце августа Южная Осетия сообщила, что грузинские полицейские установили блокпост на территории республики в районе села Цнелис Знаурского района. Власти Южной Осетии потребовали от Грузии до 30 августа убрать пост полиции, в противном случае пообещали предпринять "законные способы для защиты населения от возникающих угроз", однако Грузия продолжила обустройство блокпоста. Позже пограничники Южной Осетии заняли высоту над блокпостом грузинской полиции и стали обустраивать свой пост в рамках реализации специальной гуманитарной операции, чтобы помешать попыткам грузинской стороны установить контроль над частью югоосетинской территории.
Ситуация обсуждается на технических встречах формата Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты с участием представителей ОБСЕ, ЕС и РФ, но пока безрезультатно.
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