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РИА Новости
Война в Сирии

Посол Сирии в Китае назвал цель турецкой военной операции

20:12 09.10.2019 (обновлено: 20:29 09.10.2019)
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© AP Photo / Lefteris PitarakisКолонна турецкой военной техники у турецко-сирийской границы. 9 октября 2019
Колонна турецкой военной техники у турецко-сирийской границы. 9 октября 2019
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Колонна турецкой военной техники у турецко-сирийской границы. 9 октября 2019
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Единственной целью военной операции Турции на северо-востоке Сирии является реализация экспансионистских планов страны, заявил РИА Новости посол Сирии в Китае, бывший посол Сирии в США Имад Мустафа.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале операции ВС страны "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и запрещенной в РФ террористической группировки ИГ*.
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"Эта военная операция в Сирии имеет единственную цель – оккупация соседней страны", - заявил дипломат.
Он добавил, что все разговоры о создании зоны безопасности для беженцев или борьбе с "курдскими террористами" - это всего лишь предлог для "реализации мечты (президента Турции Тайипа) Эрдогана о расширении его Турецкой империи".
По словам посла, этот шаг стал нарушением всех резолюций ООН, призывающих не нарушать независимость Сирии, ее территориальную целостность и суверенитет.
Кроме того, Мустафа отметил, что сложившаяся ситуация стала уроком для всех сил в Сирии, "доверяющих иностранцам", которые их потом предают. По мнению сирийского дипломата, Вашингтон предал курдов, что "очень характерно" для поведения США во всем мире и в этом регионе в частности.
"Последствия будут крайне серьезными, и Сирия предпримет все возможные меры, прямые и непрямые, симметричные и ассиметричные, чтобы заставить Турцию заплатить высокую цену за ее агрессию и нарушение нашей территориальной целостности", - заявил посол.
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Еще до начала операции Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции и покинут район ее проведения. Позднее в Вашингтоне заявили, что США не выводят все войска из Сирии, а перемещают те, что находятся на севере, при этом речь идет всего о 50 военных.
Основными целями турецкой операции, которую Анкара планирует еще с весны, заявлены очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и размещение находящихся в Турции сирийских беженцев. Анкара ранее заявила, что у нее находятся 4 миллиона беженцев, и она не может бесконечно содержать их.
Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло - SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией. При этом сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии.
* запрещенная в России террористическая организация.
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