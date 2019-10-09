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РИА Новости
Теплоснабжение

В Адыгее могут ограничить газоснабжение за долги перед "дочкой" "Газпрома"

20:01 09.10.2019
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© РИА Новости / Павел ЛисицынКонфорка газовой плиты
Конфорка газовой плиты
© РИА Новости / Павел Лисицын
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Просроченная задолженность теплоснабжающих организаций Адыгеи за газ перед ООО "Газпром межрегионгаз Майкоп" ставит под угрозу срыва начало отопительного периода в регионе, сообщает компания.

"По состоянию на 1 октября текущего года просроченная … задолженность теплоснабжающих организаций Республики Адыгея за газ перед ООО "Газпром межрегионгаз Майкоп" превысила 216 миллионов рублей и продолжает расти. В связи со сложившейся ситуацией поставщик газа вынужден прибегнуть к крайней мере в отношении крупных должников - провести ограничение газоснабжения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что весной 2019 года, после окончания отопительного сезона, газовой компанией были согласованы и подписаны графики поэтапного сокращения просроченной дебиторской задолженности с 9 теплоснабжающими организациями на общую сумму около 42 миллионов рублей, но на сегодняшний день условия соглашений в полном объеме исполняются только одним предприятием – МП "Теплосети" в Гиагинском районе.
"Без полного исполнения соглашений о реструктуризации задолженности подача газа на котельные теплоснабжающих организаций возобновлена не будет. Кроме того, газовая компания с начала октября уже провела ряд отключений действующих котельных за неисполнение соглашений и отсутствие оплаты за газ", – отметил гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз Майкоп" Игорь Сырчин.
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ООО "Газпром межрегионгаз Майкоп" входит в структуру ООО "Газпром межрегионгаз" (100% дочернее общество ПАО "Газпром"). Компания осуществляет поставки природного газа различным категориям потребителей Республики Адыгея.
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ТеплоснабжениеГазпромГазпром межрегионгазАдыгеяЭкономика
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