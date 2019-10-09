Конте заявил о необходимости укрепления сотрудничества между НАТО и ЕС

РИМ, 9 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о необходимости более тесного сотрудничества между НАТО и ЕС и укрепления "европейского измерения безопасности".

"Весьма сложная (международная) ситуация требует более тесного сотрудничества между НАТО и ЕС. А укрепление европейского измерения безопасности, которое решительно поддерживает Италия, должно продолжаться в полной увязке с функцией коллективной безопасности, которая относится к НАТО", - заявил итальянский премьер в среду после встречи в Риме с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Конте также подчеркнул, что тесное сотрудничество между НАТО и ЕС должно сопровождаться "максимальной открытостью в отношении тех союзников, которые не являются членами Евросоюза".

Итальянский премьер сообщил также, что обсудил со Столтенбергом подготовку к неформальной встрече глав государств и правительств НАТО, которая состоится 3-4 декабря в Лондоне.

В свою очередь генсек НАТО отметил "фундаментальную роль", которую Италия играет в рамках Североатлантического альянса и ЕС в деле обеспечения безопасности. Столтенберг особо выделил участие итальянских военнослужащих в натовской миссии в Афганистане.