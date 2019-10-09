Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-09T19:53Z
https://ria.ru/20191009/1559600177.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155770/67/1557706778_0:177:2957:1840_1036x0_80_0_0_c4ac63f295b0b039b4516766b8979734.jpg
РИА Новости

Конте заявил о необходимости укрепления сотрудничества между НАТО и ЕС

19:53 09.10.2019
318
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДжузеппе Конте
Джузеппе Конте
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
РИМ, 9 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о необходимости более тесного сотрудничества между НАТО и ЕС и укрепления "европейского измерения безопасности".
"Весьма сложная (международная) ситуация требует более тесного сотрудничества между НАТО и ЕС. А укрепление европейского измерения безопасности, которое решительно поддерживает Италия, должно продолжаться в полной увязке с функцией коллективной безопасности, которая относится к НАТО", - заявил итальянский премьер в среду после встречи в Риме с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Конте также подчеркнул, что тесное сотрудничество между НАТО и ЕС должно сопровождаться "максимальной открытостью в отношении тех союзников, которые не являются членами Евросоюза".
Итальянский премьер сообщил также, что обсудил со Столтенбергом подготовку к неформальной встрече глав государств и правительств НАТО, которая состоится 3-4 декабря в Лондоне.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
8 октября, 20:44РИА Новости
Премьер Италии призвал предотвратить торговую войну между ЕС и США
В свою очередь генсек НАТО отметил "фундаментальную роль", которую Италия играет в рамках Североатлантического альянса и ЕС в деле обеспечения безопасности. Столтенберг особо выделил участие итальянских военнослужащих в натовской миссии в Афганистане.
Он также отметил важную роль объектов НАТО, находящихся на территории Италии, прежде всего, "хаба" альянса в Неаполе. Кроме того, генсек выразил надежду, что уже в конце 2019 года начнут использоваться системы альянса, предназначенные для "мониторинга зарождающихся кризисов".
3020011
Обсудить 1
Джузеппе КонтеНАТОЕвросоюзЙенс СтолтенбергИталияВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
Премьер Италии призвал к открытому диалогу с Россией
РИА
Новости
Колонна турецкой военной техники у турецко-сирийской границы. 9 октября 2019
Эксперт объяснил, зачем Эрдогану контроль над северо-востоком Сирии
Канцлер Германии Ангела Меркель
Агиткампания Leave.EU извинилась за то, что назвала Меркель "фрицем"
Турецкая бронетехника на сирийско-турецкой границе
Сирийские курды заявили, что США не будут защищать их в конфликте с Турцией
Лента
новостей
Дым от бомбардировок на северо-востоке Сирии. 9 октября 2019
Финляндия осудила действия Турции на севере Сирии
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил об отсутствии военных из США в зоне операции Турции в Сирии
Колонна турецкой военной техники у турецко-сирийской границы. 9 октября 2019
Посол Сирии в Китае назвал цель турецкой военной операции
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал военную операцию Турции в Сирии "плохой идеей"
Дым от бомбардировок на северо-востоке Сирии. 9 октября 2019
Турецкая операция в Сирии приведёт к усилению ИГ*, считают эксперты
Турецкая военная техника на границе Турции и Сирии
Прокурдская партия Турции осудила начало операции в Сирии
Михаил Саакашвили
Саакашвили назвал пресс-конференции Порошенко постановками
Мясной отдел гипермаркета в Новосибирске. Архивное фото
В России сняли ограничения на поставки с трех белорусских предприятий
Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
В немецком Галле полиция разрешила жителям выходить на улицу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:29В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:29Читинского блогера арестовали на пять суток за розыгрыш со взрывом машины
10:27Эксперт прокомментировал ситуацию с увольнением ростовского воспитателя
10:26Зеленский: Киев не бросит людей в Донбассе и "вернет вместе с территориями"
10:22Чавушоглу и Маас провели переговоры после начала турецкой операции в Сирии
10:20На борту Ан-12, аварийно севшего в Екатеринбурге, было 20 человек
10:20Работу аэропорта "Кольцово" приостановили после аварийной посадки Ан-12
10:18В ОП рассказали, что может стать альтернативой смертной казни
10:17В Екатеринбурге аварийно приземлился военно-транспортный Ан-12
10:14В Волгоградской области разыскивают двух детей, ушедших гулять в лес
10:01Глава МИД Эстонии призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии
09:58Родившая в 12 лет на Украине девочка отказалась от ребенка
09:58В Кургане полиция провела обыски по делу о подпольном крематории медотходов
09:56Силовики выпустили по пригороду Донецка более 40 мин, заявили в ДНР
09:54Российские туристы рассказали, как проведут ноябрьские праздники
09:51В Башкирии экологи ежечасно контролируют питьевую воду после ЧП на заводе
09:51Силовики 21 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:49В Москве впервые представили российский аналог американской винтовки AR-15
09:46Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
09:39В Эквадоре почти 450 человек пострадали в ходе протестов
Лента новостейМолния