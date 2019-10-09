"Т Плюс" автоматизирует все центральные тепловые пункты Саранска

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. "Т Плюс" планирует автоматизировать все центральные тепловые пункты (ЦТП) столицы Мордовии города Саранска в будущем году, инвестировав в проект свыше 87 миллионов рублей, следует из сообщения энергокомпании.
"Мордовский филиал "Т Плюс" планирует автоматизацию всех центральных тепловых пунктов (ЦТП) Саранска в 2020 году. В этот проект будет инвестировано свыше 87 миллионов рублей – при этом 13 миллионов уже вложено в текущем году", - сообщает "Т Плюс".
Автоматизация ЦТП подразумевает полную замену устаревших датчиков и контрольно-измерительных приборов на современные, их подключение к микропроцессорным контроллерам центральной диспетчерской с помощью системы телеметрии. Диспетчеры в этом случае получают возможность удаленного управления запорной арматурой, включением и отключением насосов, при необходимости осуществляют регулирование температуры горячего водоснабжения.
"Постоянный контроль параметров теплосети позволяет минимизировать отклонения от графиков несения тепловой нагрузки, обеспечивает качественную поставку тепла и горячей воды, кроме того, постоянный контроль позволяет быстро выявлять утечки и тепловые потери. В настоящее время к единой системе диспетчерского контроля теплоэнергетических объектов подключен 31 тепловой пункт", - отмечает компания. В следующем году мордовский филиал планирует автоматизировать оставшиеся 72 центральных тепловых пункта.
Группа "Т Плюс" работает в 16 регионах РФ, в состав компании входят 62 электростанции, среди которых 54 ТЭЦ, три ГРЭС, две ГЭС и три СЭС, более 400 котельных и свыше 18 тысяч километров тепловых сетей. Суммарная электрическая мощность электростанций - 15,5 ГВт, тепловая - 55 тысяч Гкал.ч. "Т Плюс" занимает около 8% рынка теплоснабжения РФ.