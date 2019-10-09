Полиция начала проверку после избиения школьницы в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости. Полиция начала проверку конфликта двух школьниц в Крыму, в результате которого одна из них получила телесные повреждения, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Конфликт произошел между ученицами одной из школ Симферопольского района.

"Поступила информация о том, что в ходе конфликта между двумя несовершеннолетними девочками одна из них нанесла другой телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ведомства, в одной из социальных сетей опубликована видеозапись произошедшего конфликта.