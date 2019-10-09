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РИА Новости

Полиция начала проверку после избиения школьницы в Крыму

19:48 09.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости. Полиция начала проверку конфликта двух школьниц в Крыму, в результате которого одна из них получила телесные повреждения, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
Конфликт произошел между ученицами одной из школ Симферопольского района.
"Поступила информация о том, что в ходе конфликта между двумя несовершеннолетними девочками одна из них нанесла другой телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным ведомства, в одной из социальных сетей опубликована видеозапись произошедшего конфликта.
"По данному факту проводится проверка, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего" - отметили в полиции.
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