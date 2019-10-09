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РИА Новости

Пробки в Москве в среду вечером достигли девяти баллов

19:35 09.10.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобили в пробке в Москве
Автомобили в пробке в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Пробки в Москве в среду вечером достигли девяти баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".
Так, основные трудности наблюдаются на центральных улицах Москвы: Тверская, Петровка, Неглинная, Сретенка. Также трудно проехать по Москворецкой набережной от Котельнической набережной до пересечения с Кремлевской набережной. Садовое кольцо практически сомкнулось в обоих направлениях.
Внешняя сторона ТТК также практически сомкнулась. Пробка на внутренней стороне начинается на участке пересечения ТТК с Краснопрудной улицей до пересечения с Кутузовским проспектом и от платформы "Тестовская" до улицы Сущевский вал.
На МКАД наблюдаются трудности на участке внутренней стороны от Волгоградского проспекта до пересечения с Липецкой улицей и от пересечения МКАД с Молодогвардейской улицей до Волоколамского шоссе. На вылетных магистралях свободно.
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