Вперед в будущее: в Москве прошел общероссийский молодежный форум

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В Москве состоялся первый общероссийский молодежный форум "Будущее". Собравшиеся обсудили актуальные вопросы науки, культуры, спорта и образования молодежи.

Зрители, собравшиеся на форум "Будущее" в Колонном зале Дома союзов в ожидании спикеров обсуждали все больше настоящее. Например, нескольких студентов волновало, кого же все-таки назначат новым тренером футбольного "Спартака". Вообще, тема спорта на форуме была одной из ключевых. Поэтому неудивительно, что выступавшая со сцены заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец будто приняла этот тематический пас из зрительного зала и тоже начала рассуждать о спорте. Она призвала всех собравшихся быть более активными и заботиться о своем здоровье.

"Сегодня здоровый образ жизни становится синонимом успеха. Если ты хочешь достичь в жизни успеха, то придерживайся здорового образа жизни", – отметила Голодец.

Найти 13%

Последние тенденции в молодежной среде явно радуют заместителя председателя правительства, Ольга Голодец подчеркнула, что все больше девушек и молодых людей поддерживают ЗОЖ, то есть здоровый образ жизни. Согласно данным исследования "Образ жизни российской молодежи", проведенного РАНХиГС в 2019 году, которые привела Голодец, почти 30% молодежи регулярно занимаются спортом, а еще 58% занимаются спортом время от времени.

"Вообще не занимаются спортом 13%. Ребята мы должны найти их и рассказать, как это важно, и привлечь на свою сторону", – сказала Голодец. В этот момент в зале начали переглядываться, будто пытаясь найти кого-то неспортивного из этих 13 процентов.

Быть спортсменом не только полезно, но и выгодно. По словам Голодец, в настоящее время создаются общероссийские модели отбора спортивно одаренных детей, в соответствии с которыми определяются спортсмены, ежемесячно получающие гранты. В прошлом году подобные спортивные гранты получили 535 студентов.

© Официальный сайт Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Участники первого молодежного общероссийского форума "Будущее" © Официальный сайт Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Участники первого молодежного общероссийского форума "Будущее"

Но не спортом единым. Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков отметил, что такие национальные проекты, как "Наука" и "Образование", во многом ориентированы на создание необходимых условий и инфраструктуры для развития, самореализации и успешной профессиональной деятельности молодого поколения.

"Молодежь – это очень активная, яркая и энергичная аудитория, со своим мировоззрением и стремлением изменить мир, сделать его лучше. И что важно, вы обладаете для этого огромным потенциалом. Буквально через 5‒10 лет именно вам предстоит стать той движущей силой, которая будет принимать важные для государства решения и воплощать их", – отметил Котюков.

Былое и Дума

В скором времени депутаты Госдумы в связи с ремонтом в здании парламента временно переедут в Дом союзов. Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский на форуме в Колонном зале будто выступили предвестниками будущих думских прений.

Лидер коммунистов напомнил публике об уникальной истории России.

"Я хочу вам напомнить, что в мире более 200 стран. Мы с вами имеем такую уникальную историю. В мире есть всего две страны, которые за 500 лет не теряли своего суверенитета, ‒ это Россия и Англия. И только одной стране более 700 лет пришлось с оружием в руках защищать свою веру, правду, землю, территорию, свою судьбу. И мы справились с этой задачей", – отметил Геннадий Зюганов.

Руководитель фракции КПРФ в Госдуме обратил внимание публики на то, что судьбу державы решали, как правило, молодые люди.

"Александру Невскому было всего 22 года, когда он научил псов-рыцарей уважать русскую правду. Когда Дмитрий Донской стоял в Коломне и молился над кручей, ему не было и 30 лет. И в этом возрасте он собрал войско на поле Куликовом, где родилась наша великая история и державность. Петр Первый в 35 лет расколотил шведов под Полтавой и заявил, что отныне мы будем великим государством, с нами станут считаться и нас уважать. Если вы посмотрите на судьбу командиров взводов, рот, батальонов в Великую Отечественную, то им было всего 20‒25 лет", – напомнил Геннадий Зюганов.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский решил вернуться к теме спорта. Он призвал относиться с осторожностью и опаской к спорту высших достижений, а вот физкультура – совсем другое дело. В этой связи Владимир Жириновский призвал не искать те самые 13%, о которых говорила Ольга Голодец. Зал встретил это предложение овацией. Кажется, у многих отлегло. На этом Жириновский решил не останавливаться и назвал эти пресловутые 13% ни больше ни меньше – гениями.

"Эти 13%, которые якобы не занимаются спортом, – они гении, они двигают человечество вперед. Без всякой физкультуры, без всякого спорта. Они гении, и их нужно поддерживать", – отметил Жириновский.

Все в буфет

Также Жириновский призвал собравшуюся молодежь активнее копить капитал. Но не финансовый, а интеллектуальный.

"Развивайте свои мозги – это главный ваш капитал. Если вы будете умные, опытные, соображать будете и будете смотреть вперед на 20 лет, тогда у вас будет успех", – отметил Жириновский.

После еще нескольких выступлений Владимир Жириновский все-таки решил закрепить успех у молодежной публики за собой, тем более за время заседания собравшиеся изрядно проголодались.

"Все в буфет! Я угощаю!" – призвал лидер ЛДПР.

На этом и закончилась основная часть форума, как и запасы съестного в буфете пять минут спустя.