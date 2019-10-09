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РИА Новости
Тверская область

Руденя: к 75-летию Победы выплаты получат еще более 100 тысяч тверичан

19:17 09.10.2019
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиИгорь Руденя
Игорь Руденя
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 9 окт - РИА Новости. К 75-летию Великой Победы денежную выплату дополнительно получат более ста тысяч жителей Тверской области, на эти цели в региональном бюджете предусмотрены свыше 200 миллионов рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.
Решение о расширении перечня получателей традиционной единовременной денежной выплаты принял губернатор области Игорь Руденя.
"К юбилею Победы в 2020 году впервые выплату получат труженики тыла, вдовы умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также "дети войны", статус которых был официально утвержден региональным законом в 2019 году. Также поддержку традиционно получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей и вдовы погибших участников Великой Отечественной войны", - отметили в пресс-службе.
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