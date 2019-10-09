Биография Сергея Глазьева

В 1983 году окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности экономист-кибернетик, затем аспирантуру Центрального экономико-математического института АН СССР.

С 1986 по 1991 год прошел путь от младшего сотрудника до заведующего лабораторией Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) АН СССР.

В 1991–1992 годах – первый заместитель председателя комитета внешнеэкономических связей РФ, первый заместитель министра внешнеэкономических связей РФ.

С 1992 по 1993 год был министром внешнеэкономических связей РФ.

С октября по декабрь 1993 года – ведущий научный сотрудник, исполняющий обязанности заведующего лабораторией ЦЭМИ Российской академии наук.

В 1994-1995 годах был депутатом Государственной думы первого созыва, председателем комитета по экономической политике.

С августа по декабрь 1996 года работал начальником управления экономической безопасности аппарата Совета безопасности РФ.

В 2000–2003 годах был депутатом Государственной думы третьего созыва, председателем комитета по экономической политике и предпринимательству, с ноября 2002 года и до завершения работы Госдумы третьего созыва работал в комитете по кредитным организациям и финансовым рынкам.

С декабря 2003 года по 2007 год - депутат Государственной думы четвертого созыва, член комитета по бюджету и налогам, с середины 2006 года и до завершения работы Госдумы четвертого созыва был членом комитета по охране здоровья.

В 2007-2008 годах – заведующий кафедрой экономической политики Государственного университета управления.

В ноябре 2008 года стал заместителем генерального секретаря Евразийского экономического сообщества.

С 2009 по 2012 год занимал должность ответственного секретаря Комиссии Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана.

В июле 2012 года был назначен советником президента РФ. В июне 2018 года переназначен на эту должность.

7 октября 2019 года президент России Владимир Путин освободил Сергея Глазьева от должности своего советника.

Сергей Глазьев – доктор экономических наук (1991), профессор (1999), член-корреспондент (2000) и член академии Российской академии наук (2008). Автор более 300 научных и учебно-методических трудов, из них 32 монографии.

Награжден орденом Дружбы ( 2011 ), медалью "За вклад в создание Евразийского экономического союза" I степени ( 2015 ).