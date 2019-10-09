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РИА Новости

Биография Сергея Глазьева

19:03 09.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСергей Глазьев
Сергей Глазьев
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Российский государственный деятель Сергей Юрьевич Глазьев родился 1 января 1961 года в Запорожье Украинской ССР (ныне Украина).
В 1983 году окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности экономист-кибернетик, затем аспирантуру Центрального экономико-математического института АН СССР.
С 1986 по 1991 год прошел путь от младшего сотрудника до заведующего лабораторией Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) АН СССР.
В 1991–1992 годах – первый заместитель председателя комитета внешнеэкономических связей РФ, первый заместитель министра внешнеэкономических связей РФ.
С 1992 по 1993 год был министром внешнеэкономических связей РФ.
С октября по декабрь 1993 года – ведущий научный сотрудник, исполняющий обязанности заведующего лабораторией ЦЭМИ Российской академии наук.
В 1994-1995 годах был депутатом Государственной думы первого созыва, председателем комитета по экономической политике.
С августа по декабрь 1996 года работал начальником управления экономической безопасности аппарата Совета безопасности РФ.
С 1996 по 1999 год – начальник Информационно-аналитического управления аппарата Совета Федерации РФ.
В 2000–2003 годах был депутатом Государственной думы третьего созыва, председателем комитета по экономической политике и предпринимательству, с ноября 2002 года и до завершения работы Госдумы третьего созыва работал в комитете по кредитным организациям и финансовым рынкам.
С декабря 2003 года по 2007 год - депутат Государственной думы четвертого созыва, член комитета по бюджету и налогам, с середины 2006 года и до завершения работы Госдумы четвертого созыва был членом комитета по охране здоровья.
В 2007-2008 годах – заведующий кафедрой экономической политики Государственного университета управления.
В ноябре 2008 года стал заместителем генерального секретаря Евразийского экономического сообщества.
С 2009 по 2012 год занимал должность ответственного секретаря Комиссии Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана.
В июле 2012 года был назначен советником президента РФ. В июне 2018 года переназначен на эту должность.
7 октября 2019 года президент России Владимир Путин освободил Сергея Глазьева от должности своего советника.
Глазьев с 2015 года является заведующим кафедрой теории и методологии государственного и муниципального управления факультета государственного управления МГУ. Он также возглавляет кафедру в Государственном университете управления.
Сергей Глазьев – доктор экономических наук (1991), профессор (1999), член-корреспондент (2000) и член академии Российской академии наук (2008). Автор более 300 научных и учебно-методических трудов, из них 32 монографии.
Награжден орденом Дружбы (2011), медалью "За вклад в создание Евразийского экономического союза" I степени (2015).
Декларированный годовой доход Глазьева за 2018 год составил 7,9 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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