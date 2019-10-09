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РИА Новости
Теплоснабжение

Ширенбек: Uniper не намерен продавать "Юнипро"

18:47 09.10.2019
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© AP Photo / Thomas Pirot/thyssenkrupp Elevator AGГлавный исполнительный директор Uniper SE Андреас Ширенбек
Главный исполнительный директор Uniper SE Андреас Ширенбек
© AP Photo / Thomas Pirot/thyssenkrupp Elevator AG
ДЮССЕЛЬДОРФ, 9 окт - РИА Новост. Концерн Uniper не планирует продавать российскую компанию "Юнипро", заявил на пресс-конференции главный исполнительный директор Uniper SE Андреас Ширенбек.
"Если бизнес успешен, то наверняка есть заинтересованные лица. "Интер РАО" к нам не обращалась, никаких обращений на этот счет не было. Как я уже отметил, "Юнипро" является одним из центральных составляющих нашего портфеля активов, и в принципе у нас нет, мы не заинтересованы в том, чтобы продавать", - сказал Ширенбек.
Фонд Knight Vinke, который владеет 5% акций Uniper, ранее предлагал рассмотреть вариант выделения "Юнипро" из структуры группы. Однако, как сообщало агентство Рейтер в мае, Uniper отклонил это предложение. Осенью российские СМИ писали, что энергокомпания "Интер РАО" рассматривает возможность покупки "Юнипро".
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