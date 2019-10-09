Ширенбек: Uniper не намерен продавать "Юнипро"

"Если бизнес успешен, то наверняка есть заинтересованные лица. "Интер РАО" к нам не обращалась, никаких обращений на этот счет не было. Как я уже отметил, "Юнипро" является одним из центральных составляющих нашего портфеля активов, и в принципе у нас нет, мы не заинтересованы в том, чтобы продавать", - сказал Ширенбек.