ТВ: власти Ирака хотят остановить протесты на время шиитского паломничества

ДАМАСК, 9 окт – РИА Новости. Иракские власти ведут переговоры с демонстрантами о прекращении протестов на время сезона паломничества к шиитским святыням, сообщил в среду телеканал al-Sumaria со ссылкой на источник в политических кругах.

В понедельник иракское правительство перебросило дополнительные военные подразделения в южные провинции страны с целью предотвратить беспорядки на фоне продолжающихся вторую неделю народных протестов. Армейские подразделения направлены в том числе в два священных для мусульман-шиитов города – Кербелу и Наджаф, где во второй половине октября ожидается приток паломников в связи с поминальным шествием в честь имама Хусейна (Арбаин).

Пик траурных церемоний ожидается на 40-й день после траура Ашура – 19 октября.

По данным источника телеканала, переговоры о временном прекращении демонстраций ведутся при посредничестве представителей местных племен и религиозных деятелей в городах, где прошли наиболее массовые акции протеста.

"Правительственная комиссия хочет при помощи религиозных и племенных деятелей получить согласие активистов на прекращение демонстраций в Багдаде, Эн-Насирии (провинция Зи-Кар – ред.), Наджафе и Эд-Дивании (провинция Кадисия – ред.) вплоть до окончания паломничества Арбаин", - цитирует телеканал источник.