В Иране прокомментировали турецкую операцию в Сирии

ТЕГЕРАН, 9 окт - РИА Новости. Военная операция Турции в Сирии усиливает кризис и осложняет обстановку в регионе, приведет к новой волне беженцев, считает помощник председателя парламента Ирана по международным вопросам Хосейн Амир Абдоллахиан.