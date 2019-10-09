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РИА Новости
Война в Сирии

В Иране прокомментировали турецкую операцию в Сирии

18:19 09.10.2019 (обновлено: 18:32 09.10.2019)
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© REUTERS / StringerТурецкая военная техника на границе Турции и Сирии
Турецкая военная техника на границе Турции и Сирии
© REUTERS / Stringer
Турецкая военная техника на границе Турции и Сирии. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 9 окт - РИА Новости. Военная операция Турции в Сирии усиливает кризис и осложняет обстановку в регионе, приведет к новой волне беженцев, считает помощник председателя парламента Ирана по международным вопросам Хосейн Амир Абдоллахиан.
"Военная операция Турции на сирийской земле осложняет ситуацию в регионе", - написал он в Twitter, добавив, что обеспечить безопасности границ можно при уважении территориальной целостности сторонами, а также путем переговоров.
Турецкие военные на границе с Сирией
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По его словам, "военный поход в регионе приведет к усилению кризиса, новой волне беженцев и росту терроризма".
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииТурцияСирияИранВ мире
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