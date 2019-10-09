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РИА Новости

Моргулов обсудил корейское урегулирование со спецпредставителем США по КНДР

18:15 09.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов . Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов обсудил по телефону со спецпредставителем США по КНДР Стивеном Биганом последние события в корейском урегулировании, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Как сообщили в МИД РФ, переговоры прошли 9 октября по инициативе американской стороны.
"Обсуждались последние события на треке корейского урегулирования. Условлено наращивать многостороннюю координацию в интересах поддержания политико-дипломатического процесса решения проблем Корейского полуострова", - подчеркнули в ведомстве.
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7 октября, 19:46РИА Новости
Госдеп заявил о готовности возобновить переговоры с КНДР о денуклеаризации
Делегация КНДР во главе с Ким Мён Гилем и делегация США, возглавляемая спецпредставителем по КНДР Стивеном Биганом, в субботу проводила официальные рабочие переговоры в Стокгольме - впервые после февральского саммита в Ханое. Однако, не дожидаясь конца переговоров, северокорейские дипломаты покинули место проведения рабочей встречи, после чего посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США. По его словам, которые приводит агентство Рёнхап, "США явились с пустыми руками", не учтя требования КНДР, чем "отбили всякое стремление к переговорам".
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Игорь МоргуловМИД РФКНДРСШАВ мире
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