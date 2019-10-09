Должники самарского филиала "Энергосбыта Плюс" получили "красные" квитанции

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Почти 52 тысячи потребителей-должников самарского филиала "Энергосбыта Плюс", задолжавших в совокупности более 776 миллионов рублей, в октябре получили "красные" предупредительные квитанции, сообщает компания.

"В октябре почти 52 тысячи неплательщиков самарского филиала "Энергосбыта Плюс" получили алые платежки. Рассылкой цветных квитанций в рамках акции "Внимание, должник!" энергетики напомнили жителям Самары, Тольятти и Новокуйбышевска о необходимости рассчитаться за тепло и горячую воду. Совокупная задолженность тех, кто получил такие счета, превысила 776 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Компания отмечает, что общая задолженность клиентов, находящиеся на прямых договорах с ресурсоснабжающей организацией, составляет 1,3 миллиарда рублей.

Поясняется, что "красные" квитанции предупреждают о начале более серьезных мер воздействия компании на неплательщиков - в дальнейшем в отношении потребителей с неоплаченными счетами будут инициированы судебные иски, рейды с судебными приставами, арест имущества, наложение ограничений на проведение регистрации права собственности, ограничение выезда за рубеж и принудительное списание средств с банковских счетов.

"Мы делали рассылку красных квитанций в начале сентября. Мера доказала свою эффективность. Почти четверть забывчивых клиентов, опасаясь возможных санкций, оплатили счета в полном объеме. Это должно стать примером для всех обладателей ярких платежек, так как работа с должниками усиливается. Уже на этой неделе в Самаре состоятся рейды с судебными приставами", - подчеркнул директор филиала Константин Дзюин.