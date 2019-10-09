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РИА Новости
Теплоснабжение

Должники самарского филиала "Энергосбыта Плюс" получили "красные" квитанции

18:10 09.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПочтовое извещение о задолженности по оплате электроэнергии
Почтовое извещение о задолженности по оплате электроэнергии
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Почти 52 тысячи потребителей-должников самарского филиала "Энергосбыта Плюс", задолжавших в совокупности более 776 миллионов рублей, в октябре получили "красные" предупредительные квитанции, сообщает компания.
"В октябре почти 52 тысячи неплательщиков самарского филиала "Энергосбыта Плюс" получили алые платежки. Рассылкой цветных квитанций в рамках акции "Внимание, должник!" энергетики напомнили жителям Самары, Тольятти и Новокуйбышевска о необходимости рассчитаться за тепло и горячую воду. Совокупная задолженность тех, кто получил такие счета, превысила 776 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Компания отмечает, что общая задолженность клиентов, находящиеся на прямых договорах с ресурсоснабжающей организацией, составляет 1,3 миллиарда рублей.
Поясняется, что "красные" квитанции предупреждают о начале более серьезных мер воздействия компании на неплательщиков - в дальнейшем в отношении потребителей с неоплаченными счетами будут инициированы судебные иски, рейды с судебными приставами, арест имущества, наложение ограничений на проведение регистрации права собственности, ограничение выезда за рубеж и принудительное списание средств с банковских счетов.
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"Мы делали рассылку красных квитанций в начале сентября. Мера доказала свою эффективность. Почти четверть забывчивых клиентов, опасаясь возможных санкций, оплатили счета в полном объеме. Это должно стать примером для всех обладателей ярких платежек, так как работа с должниками усиливается. Уже на этой неделе в Самаре состоятся рейды с судебными приставами", - подчеркнул директор филиала Константин Дзюин.
"Энергосбыт Плюс" - объединенная энергосбытовая компания группы "Т Плюс". В нее входят 13 филиалов на территории РФ. Компания обладает статусом гарантирующего поставщика в Свердловской, Кировской, Оренбургской областях и в Удмуртии. Филиалы компании обслуживают более 120 тысяч организаций и более 3,4 миллиона домохозяйств.
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ТеплоснабжениеСамара
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