В Костромской области открылся первый центр дневного пребывания для пожилых

КОСТРОМА, 9 окт – РИА Новости. Первый в Костромской области центр дневного пребывания для пожилых людей открылся в среду на базе Заволжского дома-интерната, сообщила администрация региона.
Центр стал первым в регионе, но губернатор пообещал, что в дальнейшем будет создана сеть учреждений такого профиля. Учреждение будут посещать 50 бабушек и дедушек, здесь они будут проводить от четырех до шести часов, им обеспечен постоянный медицинский уход и полезный досуг. Сообщается, что в ближайшее время в учреждение поступят два автомобиля для доставки пенсионеров.
На проведение ремонта в помещениях привлечено 3,74 миллиона рублей из областного бюджета, 2,4 миллиона рублей получены из федерального бюджета при поддержке министерства труда и социальной защиты РФ на приобретение оборудования. Также помощь оказана некоммерческими организациями.
"Костромская область – один из первых регионов, в которых началось выстраивание и отработка технологий долговременного ухода. Регион существенно продвинулся в этом вопросе, и открытие дневного центра для пожилых – еще один шаг в развитии проекта. Уверен, что работа центра позволит его подопечным сохранять здоровье и позитивный настрой как можно дольше и не быть исключенными из общества", - цитирует пресс-служба администрации региона слова министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина.
Власти подчеркивают, что новая система долговременного ухода направлена как на комплексную поддержку граждан старшего возраста, так и их родственников, которые могут продолжать жизнь в привычном ритме, не оставляя работу для присмотра за пожилыми мамами и папами, бабушками и дедушками.
"По первым дням мы уже видим, что востребованность высокая, и желающих не отдавать своих родителей, бабушек, дедушек в дом престарелых, а использовать вот такие формы – множество. На мой взгляд, это правильно. Мы решаем, с одной стороны, проблемы пожилых людей, с другой стороны, их родственники могут продолжать активную деятельность, работать. Этот опыт будем масштабировать", - прокомментировал губернатор.
Отмечается, что Костромская область в 2018 году в числе первых в стране приступила к формированию системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, согласно поставленной президентом РФ задаче. Губернатор Сергей Ситников возглавил рабочую группу Госсовета, которая занимается разработкой конкретных предложений и мер по данному вопросу.
12 сентября 2018, 18:06РИА НовостиКостромские власти выступают за создание сельских пришкольных интернатовКостромские власти намерены обратиться в министерство просвещения РФ с вопросом о необходимости поддержки регионов в строительстве пришкольных интернатов, где могли бы жить дети, которым далеко добираться из дома на учебу, сообщила обладминистрация в среду.