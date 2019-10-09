В Костромской области открылся первый центр дневного пребывания для пожилых

КОСТРОМА, 9 окт – РИА Новости. Первый в Костромской области центр дневного пребывания для пожилых людей открылся в среду на базе Заволжского дома-интерната, сообщила администрация региона.

Центр стал первым в регионе, но губернатор пообещал, что в дальнейшем будет создана сеть учреждений такого профиля. Учреждение будут посещать 50 бабушек и дедушек, здесь они будут проводить от четырех до шести часов, им обеспечен постоянный медицинский уход и полезный досуг. Сообщается, что в ближайшее время в учреждение поступят два автомобиля для доставки пенсионеров.

На проведение ремонта в помещениях привлечено 3,74 миллиона рублей из областного бюджета, 2,4 миллиона рублей получены из федерального бюджета при поддержке министерства труда и социальной защиты РФ на приобретение оборудования. Также помощь оказана некоммерческими организациями.

"Костромская область – один из первых регионов, в которых началось выстраивание и отработка технологий долговременного ухода. Регион существенно продвинулся в этом вопросе, и открытие дневного центра для пожилых – еще один шаг в развитии проекта. Уверен, что работа центра позволит его подопечным сохранять здоровье и позитивный настрой как можно дольше и не быть исключенными из общества", - цитирует пресс-служба администрации региона слова министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина.

Власти подчеркивают, что новая система долговременного ухода направлена как на комплексную поддержку граждан старшего возраста, так и их родственников, которые могут продолжать жизнь в привычном ритме, не оставляя работу для присмотра за пожилыми мамами и папами, бабушками и дедушками.

"По первым дням мы уже видим, что востребованность высокая, и желающих не отдавать своих родителей, бабушек, дедушек в дом престарелых, а использовать вот такие формы – множество. На мой взгляд, это правильно. Мы решаем, с одной стороны, проблемы пожилых людей, с другой стороны, их родственники могут продолжать активную деятельность, работать. Этот опыт будем масштабировать", - прокомментировал губернатор.