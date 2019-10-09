Полмиллиона школьников к 2024 году станут юными инспекторами движения

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. В России к 2024 году будет действовать 41 тысяча отрядов юных инспекторов движения (ЮИД) с 500 тысячами вовлеченных детей в возрасте от 8 до 18 лет, сообщили РИА Новости в ГУОБДД МВД России.

Новая концепция развития ЮИД, разрабатываемая Госавтоинспекцией МВД России и Минпросвещения России, будет утверждена на Всероссийском форуме ЮИД в Москве в ноябре этого года. В форуме примут участие дети – активисты движения из более чем 50 регионов России.

По данным официальной статистики аварийности Госавтоинспекции, за девять месяцев текущего года на российских дорогах произошло 15 062 ДТП, в которых погибли 426 детей, почти 16,5 тысяч несовершеннолетних получили различные травмы.

Для того чтобы снизить смертность детей и подростков на дорогах, а в идеале - сделать её нулевой, Госавтоинспекция совместно с Минпросвещения решили дать новый импульс развитию отрядов юных инспекторов движения, действующих в стране с 1973 года.

В настоящее время на базе российских школ функционируют около 30 тысяч отрядов юных инспекторов движения, в которых состоят 400 тысяч школьников в возрасте от 10 до 14 лет.

Однако, как ранее отмечалось в ходе заседания Госсовета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения, до сих пор эта деятельность зачастую была основана "исключительно на энтузиазме учителей и сотрудников Госавтоинспекций". По словам главы ГУОБДД МВД России генерал-лейтенанта полиции Михаила Черникова, в настоящее время ведется активная работа по развитию отрядов ЮИД и расширению этого движения по всей стране.

В рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" создан официальный портал www.юидроссии.рф , аккаунты в социальных сетях, впервые разработаны единые логотип и форма для ЮИДовцев. За ближайшие пять лет планируется увеличить количество обучающих мероприятий для детей по правилам поведения на дорогах, проводимых педагогами совместно с сотрудниками Госавтоинспекции, с 16 до 240 тысяч в год. Среди них такие проекты, как квест "Велошкола", "Академия ЮИД", "Выставка профессий", "Мобильный ЮИД".