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РИА Новости

Полмиллиона школьников к 2024 году станут юными инспекторами движения

17:59 09.10.2019
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© Фото : ГУОБДД МВД РоссииПолмиллиона школьников к 2024 году станут юными инспекторами движения
Полмиллиона школьников к 2024 году станут юными инспекторами движения
© Фото : ГУОБДД МВД России
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. В России к 2024 году будет действовать 41 тысяча отрядов юных инспекторов движения (ЮИД) с 500 тысячами вовлеченных детей в возрасте от 8 до 18 лет, сообщили РИА Новости в ГУОБДД МВД России.
Новая концепция развития ЮИД, разрабатываемая Госавтоинспекцией МВД России и Минпросвещения России, будет утверждена на Всероссийском форуме ЮИД в Москве в ноябре этого года. В форуме примут участие дети – активисты движения из более чем 50 регионов России.
По данным официальной статистики аварийности Госавтоинспекции, за девять месяцев текущего года на российских дорогах произошло 15 062 ДТП, в которых погибли 426 детей, почти 16,5 тысяч несовершеннолетних получили различные травмы.
Для того чтобы снизить смертность детей и подростков на дорогах, а в идеале - сделать её нулевой, Госавтоинспекция совместно с Минпросвещения решили дать новый импульс развитию отрядов юных инспекторов движения, действующих в стране с 1973 года.
В настоящее время на базе российских школ функционируют около 30 тысяч отрядов юных инспекторов движения, в которых состоят 400 тысяч школьников в возрасте от 10 до 14 лет.
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Однако, как ранее отмечалось в ходе заседания Госсовета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения, до сих пор эта деятельность зачастую была основана "исключительно на энтузиазме учителей и сотрудников Госавтоинспекций". По словам главы ГУОБДД МВД России генерал-лейтенанта полиции Михаила Черникова, в настоящее время ведется активная работа по развитию отрядов ЮИД и расширению этого движения по всей стране.
В рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" создан официальный портал www.юидроссии.рф, аккаунты в социальных сетях, впервые разработаны единые логотип и форма для ЮИДовцев. За ближайшие пять лет планируется увеличить количество обучающих мероприятий для детей по правилам поведения на дорогах, проводимых педагогами совместно с сотрудниками Госавтоинспекции, с 16 до 240 тысяч в год. Среди них такие проекты, как квест "Велошкола", "Академия ЮИД", "Выставка профессий", "Мобильный ЮИД".
"Мы считаем, что одним из вариантов дальнейшего развития ЮИДовцев должна стать их подготовка с самого детства к управлению транспортными средствами. Юные инспекторы должны переходить на следующую ступень обучения в юношеские автомобильные школы, где смогут пройти курсы вождения для получения водительского удостоверения категории "А" или "В" еще до окончания школы. А по достижении 18 лет получить само водительское удостоверение", - подчеркнул Михаил Черников.
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