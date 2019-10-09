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РИА Новости
Война в Сирии

Россия не прекратит межпарламентские контакты с Турцией, заявил Слуцкий

17:58 09.10.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Начало турецкой операции в Сирии не означает сворачивание межпарламентских отношений РФ и Турции, заявил журналистам глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
"Насколько в данном случае это повлияет на наше межпарламентское сотрудничество - знаете, когда кто-либо делает те шаги, с которыми мы не согласны, просто "закрыть дверь" - это значит перестать существовать как фактор влияния на ту ситуацию, с который мы не согласны", - заявил Слуцкий журналистам.
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"Никоим образом ни о каком сворачивании межпарламентского сотрудничества с Великим национальным собранием Турции речь не идет, мы можем по каким-то мероприятиям, где что-то пересматривать, переносить, но в целом мы есть и остаемся в партнерском отношении с турецкими парламентариями и в двустороннем формате, и на всех многочисленных парламентских площадках, в частности, ПАСЕ", - добавил он.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"*. На этом фоне сирийские курды (Центр координации и военных операций SDF) призвали США и коалицию ввести бесполетную зону на северо-востоке САР для обеспечения своей безопасности.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииЛеонид СлуцкийТурцияСирияВ мире
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