Акимов: кабмин окажет поддержку участникам конкурса "Цифровой прорыв"

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Правительство РФ совместно с автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей" намерено оказывать поддержку и способствовать внедрению решений, предложенных участниками всероссийского конкурса "Цифровой прорыв". Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов в ходе совещания президента РФ с кабинетом министров.

"Мы наметили работу по трем направлениям. Первое – это акселерация проектов, доведение их до стадии, когда возможно получить финансирование в одном из институтов развития. Второе направление – это практическое внедрение решений, наработанных в ходе конкурса. Третье направление – поиск возможностей трудоустройства для ребят, показавших высокие личностные компетенции", – сообщил Акимов.

По его словам, на данный момент в программу акселерации уже отобрано 60 проектов и команд. Но для тех участников конкурса, кто еще не успел подать заявку, объявлен второй этап, который завершится 14 октября.

Вице-премьер также отметил, что ряд органов власти и крупных государственных и частных компаний уже заинтересовались решениями, предложенными в ходе конкурса, и планируют внедрять их в рамках своей деятельности.

"Работа по расхвату наиболее талантливых проводилась прямо в ходе конкурса. Например, не дожидаясь итогов, "Росатом" купил, в хорошем смысле этого слова, 72 специалиста. Более 15 участников хакатона сейчас проходят отбор на работу в "Ростелекоме". Частная компания "МТС" привлекла четыре отобранных команды. Такая работа, безусловно, будет продолжаться. Основная ее цель – не потерять энергию, талант и, самое главное, веру в то, что этот проект может найти конкретное приложение участников конкурса", – сказал Акимов

Финал всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" прошел в Казани в конце сентября. В течение 48 часов участники выполняли задания в пяти номинациях: "Образование и наука", "Здравоохранение", "Государственное управление", "ЖКХ и городская среда", "Транспорт и логистика", а также в специальных номинациях от партнеров конкурса. Оценивали их работу более 120 членов жюри.