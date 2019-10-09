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РИА Новости

Акимов: кабмин окажет поддержку участникам конкурса "Цифровой прорыв"

17:50 09.10.2019 (обновлено: 21:43 09.10.2019)
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© Официальный сайт АНО "Россия — страна возможностей"Участники конкурса "Цифровой прорыв"
Участники конкурса Цифровой прорыв
© Официальный сайт АНО "Россия — страна возможностей"
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Правительство РФ совместно с автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей" намерено оказывать поддержку и способствовать внедрению решений, предложенных участниками всероссийского конкурса "Цифровой прорыв". Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов в ходе совещания президента РФ с кабинетом министров.
"Мы наметили работу по трем направлениям. Первое – это акселерация проектов, доведение их до стадии, когда возможно получить финансирование в одном из институтов развития. Второе направление – это практическое внедрение решений, наработанных в ходе конкурса. Третье направление – поиск возможностей трудоустройства для ребят, показавших высокие личностные компетенции", – сообщил Акимов.
По его словам, на данный момент в программу акселерации уже отобрано 60 проектов и команд. Но для тех участников конкурса, кто еще не успел подать заявку, объявлен второй этап, который завершится 14 октября.
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Вице-премьер также отметил, что ряд органов власти и крупных государственных и частных компаний уже заинтересовались решениями, предложенными в ходе конкурса, и планируют внедрять их в рамках своей деятельности.
"Работа по расхвату наиболее талантливых проводилась прямо в ходе конкурса. Например, не дожидаясь итогов, "Росатом" купил, в хорошем смысле этого слова, 72 специалиста. Более 15 участников хакатона сейчас проходят отбор на работу в "Ростелекоме". Частная компания "МТС" привлекла четыре отобранных команды. Такая работа, безусловно, будет продолжаться. Основная ее цель – не потерять энергию, талант и, самое главное, веру в то, что этот проект может найти конкретное приложение участников конкурса", – сказал Акимов
Финал всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" прошел в Казани в конце сентября. В течение 48 часов участники выполняли задания в пяти номинациях: "Образование и наука", "Здравоохранение", "Государственное управление", "ЖКХ и городская среда", "Транспорт и логистика", а также в специальных номинациях от партнеров конкурса. Оценивали их работу более 120 членов жюри.
Основная цель хакатона – обеспечить подъем и использование IT-технологий во всех сферах человеческой деятельности во всех сферах экономики. Конкурс является флагманским проектом АНО "Россия – страна возможностей".
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