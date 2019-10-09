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РИА Новости

Силовики укрепляют позиции на участке отвода сил у Золотого, заявили в ЛНР

17:45 09.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Военнослужащий Народной милиции ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 9 окт - РИА Новости. Украинские силовики укрепляют позиции на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое в Донбассе, заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
Ранее в среду в ЛНР заявили, что украинские силовики сорвали отвод сил у Золотого. Договоренность об отводе сил была достигнута на встрече контактной группы по урегулированию в Донбассе.
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"Вооруженные формирования Украины продолжают нарушать минские договоренности и ведут укрепление позиций на участке разведения сил и средств в районе Золотого", - сказал Филипоненко.
По данным разведки ЛНР, украинские силовики проводят оборудование траншей с использованием пяти экскаваторов и инженерных машин, включая одну боевую инженерную машину БАТ-2. Филипоненко уточнил, что данное нарушение также отражено в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
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"Наблюдатели ОБСЕ продолжают фиксировать 15 противотанковых мин, установленных в поле вблизи участка разведения", - заявил офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР. Он призвал наблюдателей миссии ОБСЕ немедленно вмешаться в происходящее и оказать давление на украинских силовиков с целью сохранения достигнутого перемирия и выполнения условий по отводу сил.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета.
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