Силовики укрепляют позиции на участке отвода сил у Золотого, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 9 окт - РИА Новости. Украинские силовики укрепляют позиции на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое в Донбассе, заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
Ранее в среду в ЛНР заявили, что украинские силовики сорвали отвод сил у Золотого. Договоренность об отводе сил была достигнута на встрече контактной группы по урегулированию в Донбассе.
"Вооруженные формирования Украины продолжают нарушать минские договоренности и ведут укрепление позиций на участке разведения сил и средств в районе Золотого", - сказал Филипоненко.
По данным разведки ЛНР, украинские силовики проводят оборудование траншей с использованием пяти экскаваторов и инженерных машин, включая одну боевую инженерную машину БАТ-2. Филипоненко уточнил, что данное нарушение также отражено в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
"Наблюдатели ОБСЕ продолжают фиксировать 15 противотанковых мин, установленных в поле вблизи участка разведения", - заявил офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР. Он призвал наблюдателей миссии ОБСЕ немедленно вмешаться в происходящее и оказать давление на украинских силовиков с целью сохранения достигнутого перемирия и выполнения условий по отводу сил.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета.