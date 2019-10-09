Силовики укрепляют позиции на участке отвода сил у Золотого, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 9 окт - РИА Новости. Украинские силовики укрепляют позиции на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое в Донбассе, заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.

Ранее в среду в ЛНР заявили, что украинские силовики сорвали отвод сил у Золотого. Договоренность об отводе сил была достигнута на встрече контактной группы по урегулированию в Донбассе.

"Вооруженные формирования Украины продолжают нарушать минские договоренности и ведут укрепление позиций на участке разведения сил и средств в районе Золотого", - сказал Филипоненко.

По данным разведки ЛНР, украинские силовики проводят оборудование траншей с использованием пяти экскаваторов и инженерных машин, включая одну боевую инженерную машину БАТ-2. Филипоненко уточнил, что данное нарушение также отражено в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Наблюдатели ОБСЕ продолжают фиксировать 15 противотанковых мин, установленных в поле вблизи участка разведения", - заявил офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР. Он призвал наблюдателей миссии ОБСЕ немедленно вмешаться в происходящее и оказать давление на украинских силовиков с целью сохранения достигнутого перемирия и выполнения условий по отводу сил.